蘋果預計明年推Arm架構處理器的Mac 同步換上USB 4.0

除了預期會在2021年推出換上Arm架構處理器的MacBook，相關說法更透露蘋果將把Arm架構處理器應用在更多Mac系列產品，同時也預期整合USB 4.0規格。

先前天風證券分析師郭明錤公佈分析報告指稱，蘋果預計在2021年正式推出採用Arm架構處理器的新款Mac機種，同時過去曾經負責蘋果Mac裝置主管Jean-Louis Gassée也認為蘋果確實有很大可能會將Arm架構處理器用於Mac系列機種。

在稍早透露說法裡，更認為蘋果接下來將會更進一步將Arm架構處理器應用在旗下Mac系列機種，意味未來Mac系列機種將會從Intel處理器規格逐步調整為Arm架構設計，藉此換取更輕盈機身與更長使用電力時間表現，同時也能維持一定運算效能。

而軟體方面相容部分，對蘋果而言依然是相當大的考驗，即便已經開始藉由Project Catalyst設計，讓更多iOS平台內容可以直接移轉到macOS 10.15 Catalina使用，但仍有更多未在iOS App Store，或是Mac App Store上架的應用服務可能會有相容運作問題，這也可能成為蘋果並未立即將處理器從Intel x86架構移轉至Arm架構的原因。

但如果能順利讓Mac系列機種從Intel處理器過渡至Arm架構設計，將能讓蘋果旗下iPhone、iPad與Mac系列機種維持使用Arm架構設計，同時也能讓軟體服務內容共通使用，藉此能讓蘋果處理器製作成本降低，甚至能擺脫處理器仰賴他人的情況。

不過，一旦採用Arm架構處理器，蘋果可能還要面對諸如MacBook Pro機種額外搭載獨立顯示卡，以及連接埠設計等挑戰。

但從Intel去年宣布對外開放Thunderbolt 3協議，並且讓Thunderbolt 4技術規格整合進USB 4.0設計，意味也會讓新款Mac系列加入搭載USB 4.0規格連接埠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》