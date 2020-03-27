Qualcomm將主動降噪、續航更長特性 帶到更多真無線藍牙耳機
Qualcomm宣布針對高階與中階耳機產品提供兩款超低功耗藍牙晶片，分別是QCC514X與QCC304X，強調可對應真無線藍牙耳機產品需求，並且支援主動降噪、數位助理功能喚醒，同時也能讓耳機電池續航時間延長。
兩款晶片均採用Qualcomm TrueWireless Mirroring映像技術，透過其中一組耳機與手機裝置連接後，即可再與另一組耳機彼此連接，一旦其中一組耳機失去連線，依然可使另一組耳機快速與手機裝置連線。
另外，兩者也都搭載Qualcomm Hybrid ANC混和式主動降噪功能，意味未來將會有更多真無線藍牙耳機都會對應主動降噪使用體驗，並且能透過本身晶片低耗電、電力控制設計，藉由65mAh電池規格即可對應最多可達13小時續航表現。
而兩款晶片差異，在於QCC514X額外支援以特定字詞加入名為Always on Voice的常時喚醒功能，而QCC304x則必須透過實體按鍵操作才能進一步喚醒手機內的數位助理服務。
至於兩款晶片是否能對應藍牙技術聯盟今年初公佈的LE Audio技術，預期也會對應這兩款藍牙晶片產品使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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