快訊

校園自主防疫 台大、政大實施門禁管制

孩童溺水意外接連發生 實用的水域安全教育學起來

Qualcomm將主動降噪、續航更長特性 帶到更多真無線藍牙耳機

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm宣布針對高階與中階耳機產品提供兩款超低功耗藍牙晶片，分別是QCC514X與QCC304X，強調可對應真無線藍牙耳機產品需求，並且支援主動降噪、數位助理功能喚醒，同時也能讓耳機電池續航時間延長。

兩款晶片均採用Qualcomm TrueWireless Mirroring映像技術，透過其中一組耳機與手機裝置連接後，即可再與另一組耳機彼此連接，一旦其中一組耳機失去連線，依然可使另一組耳機快速與手機裝置連線。

另外，兩者也都搭載Qualcomm Hybrid ANC混和式主動降噪功能，意味未來將會有更多真無線藍牙耳機都會對應主動降噪使用體驗，並且能透過本身晶片低耗電、電力控制設計，藉由65mAh電池規格即可對應最多可達13小時續航表現。

而兩款晶片差異，在於QCC514X額外支援以特定字詞加入名為Always on Voice的常時喚醒功能，而QCC304x則必須透過實體按鍵操作才能進一步喚醒手機內的數位助理服務。

至於兩款晶片是否能對應藍牙技術聯盟今年初公佈的LE Audio技術，預期也會對應這兩款藍牙晶片產品使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

陸AirPods Pro發貨恢復正常

晶心科去年獲採用處理器架構晶片出貨逾15億顆 創新高

全面升級！Galaxy Buds+ 開箱評測

質感好聲活！萬寶龍推全新智慧耳機 李玉璽有型潮搭

相關新聞

Switch超紅遊戲「動物森友會」兒童不宜？ 網曝：有夠黑暗

近期全球新冠肺炎（COVID-19）疫情越發嚴重，許多民眾選擇減少外出旅遊，待在家中度過連續假期，而這也使電玩主機和遊戲的銷售量提高，尤其是20日在Switch遊戲機上推出的《集合啦！動物森友會》遊戲備受許多玩家歡迎，同捆主機甚至在短短時間內銷售一空，不過近期有網友發文分享，表示動物森友會的遊戲內容看似很適合和小朋友一起玩，但開始玩後才發現內容暴露了整個社會的黑暗面，對此網友們也紛紛認同，表示這就是硬派寫實。

Qualcomm將主動降噪、續航更長特性 帶到更多真無線藍牙耳機

Qualcomm宣布針對高階與中階耳機產品提供兩款超低功耗藍牙晶片，分別是QCC514X與QCC304X，強調可對應真無線藍牙耳機產品需求，並且支援主動降噪、數位助理功能喚醒，同時也能讓耳機電池續航時間延長。

亞太電信打造智慧城市新風貌！「智慧溫感偵測系統」助防疫

隨著5G時代來臨，物聯網的各式智慧應用，將成為日常生活的最佳幫手。亞太電信繼2017年領先業界推動臉部辨識服務，近年來持...

全面升級！Galaxy Buds+ 開箱評測

Samsung Galaxy Buds Plus 真無線藍牙耳機實測，完整開箱評測實測、評價、推薦、值不值得買。

Redmi K30 Pro終於揭曉！新款小愛觸控音箱、電視同步亮相

在先前有諸多預熱消息後，小米終於對外公布新款Redmi K30 Pro，同時也宣布更新8吋小愛觸控音箱與98吋Redmi智慧電視Max。

蘋果新款MacBook Air採用Intel Ice Lake架構 Y系列客製化處理器

在蘋果稍早對外揭曉的新款MacBook Air裡，不僅確認換上Intel以Ice Lake架構打造的第10代Core i系列Y系列規格處理器，在後續測試效能更顯示貼近去年更新的入門款13.3吋MacBook Pro。而從相關數據顯示，新款MacBook Air實際上採用Intel針對蘋果客製設計的處理器規格，並非隸屬Intel常規設計產品。

宅家好好玩 VIVE、Switch玩家新寵

新冠肺炎肆虐，盡管國內疫情受到有效控制，但為了減少感染風險，民眾還是減少出門在外娛樂，也讓「宅經濟」發酵，而從輕量級的任天堂Switch，到重量級的虛擬實境（VR）裝置VIVE，兩大神器讓民眾不出門也能享受頂級娛樂效果。

號稱12周長出新髮？小米有品推「生髮帽」 價格約台幣6500元

對於很多成年男性來說，日漸嚴重的脫髮是一種困擾。市面上不管採用哪一種方式來挽救，價格都不便宜。而小米有品眾籌最近上架了一款商品相當的特別，叫做「COSBEAUTY LLLT 生髮帽」，宣稱可以用雷射刺激頭髮的生長，讓男士可以擺脫脫髮的困擾。眾籌價1499元人民幣，約台幣6500元。

全新 MacBook Air 性能提升明顯！怎樣買CP值最高

美國 Apple 公司最新推出的 2020 全新 MacBook Air 電腦，首次配備了最新的第 10 代 Intel Core 4 核心處理器，CPU 效能提升最快可達兩倍，繪圖效能提升最高可達 80%。

微軟高階筆電Surface Book 3 可能換上AMD處理器

相關數據顯示，微軟接下來也有可能準備推出新款高階筆電Surface Book 3，其中也可能比照15吋Surface Laptop 3採用AMD代號「Renoir (雷諾瓦)」，並且以7nm製程Zen 2+架構打造的Ryzen 4000系列APU，其中預期會搭配Radeon RX 5300M GPU，以及3GB GDDR6顯示記憶體。

「Works With Chromebook」認證 輕易識別出Chromebook的周邊配件

為了讓更多人更方便識別哪些周邊配件是針對Chromebook打造，或是適用於Chromebook，Google稍早宣布推出「Works With Chromebook」認證。

安卓看不到車尾燈？全新iPad Pro A12Z 晶片安兔兔破 71 萬

美國 Apple 公司最新發表的 2020 全新 iPad Pro 平板電腦，搭載了最新 A12Z 仿生晶片，是在 A12X 的基礎上增加了一個 GPU 核心，由八核 CPU 和八核 GPU 組成，為 iPad Pro 帶來了 iPad 歷來最高的效能。

熱門新聞

Switch超紅遊戲「動物森友會」兒童不宜？ 網曝：有夠黑暗

媒體搬離潮、總統加入？從LINE到Telegram正是新媒體社群反思之時

新冠疫情延燒 美資安公司：中國駭客間諜活動劇增

《瘟疫公司》免費追加新模式 但這次要「避免病毒大流行」

駭客趁新冠肺炎疫情作亂 400網安高手組聯盟對抗

華為P40系列亮相 最高階機款4.6萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。