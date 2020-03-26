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Switch超紅遊戲「動物森友會」兒童不宜？ 網曝：有夠黑暗

聯合新聞網 / 綜合報導
《集合啦！動物森友會》遊戲備受許多玩家喜愛，但有網友質疑該遊戲內容其實很黑暗。圖擷自PETA官網
《集合啦！動物森友會》遊戲備受許多玩家喜愛，但有網友質疑該遊戲內容其實很黑暗。圖擷自PETA官網

近期全球新冠肺炎（COVID-19）疫情越發嚴重，許多民眾選擇減少外出旅遊，待在家中度過連續假期，而這也使電玩主機和遊戲的銷售量提高，尤其是20日在Switch遊戲機上推出的《集合啦！動物森友會》遊戲備受許多玩家歡迎，同捆主機甚至在短短時間內銷售一空，不過近期有網友發文分享，表示動物森友會的遊戲內容看似很適合和小朋友一起玩，但開始玩後才發現內容暴露了整個社會的黑暗面，對此網友們也紛紛認同，表示這就是硬派寫實。

原PO在「批踢踢問卦板」發文，表示動物森友會表面上看起來是一款和森林小動物一起快樂生活的遊戲，適合和小朋友一起玩，但她一玩遊戲後卻發現跟想像中不大相同，她說「說是來度假的，但島上什麼都要錢，三隻建商(奸商)狸貓掌控全島的房地產和物流，玩家買房後發現太小只能找狸貓擴建，房貸越貸越大筆，在島上拼命賺錢還房貸，住久了甚至嫌鄰居動物長的醜就把人家霸凌到搬家，為了讓長得更可愛的動物搬進來」，原PO質疑這簡直就是整個社會的黑暗面，並疑惑問到「這到底是啥遊戲，適合小朋友嗎？」

對此，不少網友紛紛表示認同，說到「是動作遊戲吧，先貸款再想辦法還款」、「提早社會化，看來是神作了」、「還房貸遊戲，硬派寫實」、「被你講的好黑暗，這本來就不是給小孩玩的」、「霸凌到搬家很好笑」、「一直讓你貸款還不完，還弄出自己的貨幣來控制你的行動，牠們自己開商店還要你捐東西給牠，讓牠賺你的錢」、「要破壞自然才能賺錢，狂砍樹抓蟲釣魚，生態滅絕」。

此外，動物組織PETA（People for the Ethical Treatment of Animals）近日也在官網貼出文章，對動物森友會遊戲作出評論，以遊戲中釣魚、抓昆蟲、蓋博物館等畫面，呼籲民眾不要在現實中做釣魚、抓昆蟲、將動物關在一起等行為，甚至也避免在遊戲當中這麼做，最後PETA也表示他們並不反對玩家遊玩此遊戲，反而希望玩家能透過遊戲而善待尊重動物。

集合啦！動物森友會 Switch 動保團體

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