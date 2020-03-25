全面升級！Galaxy Buds+ 開箱評測

Samsung Galaxy Buds+ 前言：

Samsung Galaxy Buds Plus 真無線藍牙耳機實測，完整開箱評測實測、評價、推薦、值不值得買。

本集我們除了帶來 Galaxy Buds+ 的評測外，本集將透過對比 Galaxy Buds 進行 外觀介紹、實際體驗、聽感分析、通話收音實測對比等超完整測試，除了告訴你 Galaxy Buds+ 值不值得買外，更讓你能夠一窺 Galaxy Buds+ 採用的全新高低音雙喇叭大單體以及三顆降噪麥克風所達成的 環境音效 以及 降噪通話。

邦尼將實測包括 聽感體驗、APP 體驗、 Galaxy Buds vs Galaxy Buds+ 降噪通話測試實測。Galaxy Wearable App 當中支援 EQ 調整，支援 iOS / Android 雙平台 。連接上支援 Scalabe Codec , AAC , SBC 擁有快速穩定的連接體驗、兩耳可以獨立使用，擁有觸控板，支援上下首音樂切換、啟動智慧助理（Bixby , Google 語音助理 , Siri），耳機本體續航達到 11 小時，充電艙共可提供 22 小時的連續播放 支援快充，邦尼將帶來 Galaxy Buds+ 超完整實機實際測評。

《原文刊登於合作媒體邦尼幫你，聯合新聞網獲授權轉載。》