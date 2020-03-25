蘋果新款MacBook Air採用Intel Ice Lake架構 Y系列客製化處理器

在蘋果稍早對外揭曉的新款MacBook Air裡，不僅確認換上Intel以Ice Lake架構打造的第10代Core i系列Y系列規格處理器，在後續測試效能更顯示貼近去年更新的入門款13.3吋MacBook Pro。而從相關數據顯示，新款MacBook Air實際上採用Intel針對蘋果客製設計的處理器規格，並非隸屬Intel常規設計產品。

從Geekbench網站記錄數據，顯示蘋果稍早剛更新的MacBook Air，分別採用型號分別為Core i3-1000NG4，以及Core i5-1030NG7兩款基本處理器規格，另外可以客製化形式選擇使用型號為Core i7-1060NG7的處理器規格。

三款處理器都列屬Intel以Ice Lake架構打造的第10代Core i系列Y系列產品，但從Intel官網條列資訊則確認並非屬於常規更新產品，因此確定為Intel針對蘋果需求客製化打造產品。

從細節來看，三款處理器均以10nm製程技術打造，但封裝尺寸則從標準設計採用26.5mm x 18.5mm規格，縮減為22mm x 16.5mm，佔用面積大小前後約相差26%比例，主要在於去除在MacBook硬體設計、macOS作業系統中不會用到的Optane記憶體控制功能，以及Intel TXT可信賴執行技術 (Intel Trusted Execution Technology)設計區塊。

而三款處理器均可對應最高可對應32GB容量，並且以雙通道形式配置的LPDDR4-3733記憶體規格，內建整合顯示卡均採用Intel Iris Plus等級，但在基礎運作時脈與最高可運作時脈則有不同。

用於新款MacBook Air的客製版Intel處理器

去年Intel宣布更新的標準設計處理器

入門款Core i3-1000NG4，基本上就是從標準設計的Core i3-1000G4調整而來，兩者均採用雙核心、4線程設計，基礎運作時脈為1.1GHz，Turbo模式下的最高時脈可達3.2GHz，並且搭載4MB快取記憶體，TDP熱設計功耗為9W，並未加入透過降頻至800MHz運作時脈讓TDP熱設計功耗降為8W的設計。

以標準設計Core i5-1030G7為基礎調整的Core i5-1030NG7，同樣以四核心、8線程設計，基礎運作時脈為1.1GHz，Turbo模式下的最高時脈可達3.5GHz，快取記憶體容量則是6MB，TDP熱設計功耗為10W，同樣未像標準設計額外支援在1.1GHz運作時脈下以12W的TDP熱設計功耗運作。

至於以標準設計Core i7-1060G7為基礎調整的Core i7-1060NG7，維持以四核心、8線程設計，基礎運作時脈從原本1.0GHz增加至1.2GHz，Turbo模式下的最高時脈同樣維持可達3.8GHz，快取記憶體容量則是8MB，TDP熱設計功耗為10W，一樣也未像標準設計額外支援在1.3GHz運作時脈下以12W的TDP熱設計功耗運作。

相比先前推出的MacBook Air，新款13.3吋MacBook Air在外觀設計並未有太大變動，左側搭載兩組USB-C連接埠，並且均支援Intel Thunderbolt 3規格，右邊一樣維持僅提供3.5mm耳機孔，機身配色則區分金色、銀色與太空灰三款配色，螢幕一樣採用解析度可達2560 x 1600的LED面板設計，一樣支援原彩顯示技術，同時也以跟電源按鍵整合的Touch ID指紋辨識進行解鎖。

建議售價方面則會從999美元價格起跳，台灣地區售價則是從新台幣31900元價格起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》