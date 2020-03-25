Redmi K30 Pro終於揭曉！新款小愛觸控音箱、電視同步亮相

在先前有諸多預熱消息後，小米終於對外公布新款Redmi K30 Pro，同時也宣布更新8吋小愛觸控音箱與98吋Redmi智慧電視Max。

相比去年底推出的Redmi K30，此次正式揭曉的Redmi K30 Pro區分標準版與變焦版兩種設計，兩者採用彈出式2000萬畫素視訊鏡頭設計，背面主相機則換成以圓底、X狀排列的4鏡頭設計，而處理器也換上Snapdragon 865，支援5G連網功能，至於螢幕則採用三星提供6.67吋、Full HD+解析度設計的E3 AMOLED面板規格，機身則支援IP53防潑水，電池電量採用4700mAh設計，支援33W快充。

不過，考量電力續航與成本因素，小米在Redmi K30 Pro僅採用一般60Hz畫面更新率螢幕設計，但是標榜可對應180Hz觸控反應速率，另外也對應HDR 10+與最高可達800nits亮度表現，瞬間最高亮度則可達1200nits。

主相機部分則採用6400萬畫素、Sony IMX686感光元件設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角相機與200萬畫素景深鏡頭，並且依照標準版採用500萬畫素與50mm焦段的長焦鏡頭設計，在變焦版則採用支援光學防震的800萬畫素3倍長焦鏡頭設計，另外更在廣角鏡頭加入光學防震功能，同時支援拍攝8K解析度影片。

機身顏色區分灰、白、藍、紫四款配色，同時也與知名藝術設計師Keith Haring合作三款不同設計的聯名款保護殼配件，記憶體則區分6GB或8GB規格，儲存容量則區分128GB或256GB規格。

建議售價部分，Redmi K30 Pro標準版將以人民幣2999元起跳，最高為人民幣3699元，變焦版則從人民幣3799元起跳，最高則是人民幣3999元，預計從即日起開放中國市場預購，預計會在3月27日正式在中國市場推出。

另外，小米此次也同步推出8吋設計的小愛觸控音箱，建議售價為人民幣349元，而同步推出的98吋Redmi智慧電視Max，則採用4K解析度、支援MEMC動態補償，並且支援NTSC 85%廣色域表現，建議售價則是人民幣19999元。

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