號稱12周長出新髮？小米有品推「生髮帽」 價格約台幣6500元

對於很多成年男性來說，日漸嚴重的脫髮是一種困擾。市面上不管採用哪一種方式來挽救，價格都不便宜。而小米有品眾籌最近上架了一款商品相當的特別，叫做「COSBEAUTY LLLT 生髮帽」，宣稱可以用雷射刺激頭髮的生長，讓男士可以擺脫脫髮的困擾。眾籌價1499元人民幣，約台幣6500元。

這款「COSBEAUTY LLLT 激光（雷射）生髮帽」，原理是在帽子中加入雷射燈管，以發出醫療雷射並刺激毛囊的生長，整個過程將不會對用家造成任何的副作用以及痛楚。網站的介紹上指出若每天使用約 30 分鐘，最快只需 12 週將可完成整個療程，擺脫脫髮問題。

事實上，發出雷射的其實是用來戴在頭皮上的「裡帽」，外面你可以再戴上自己喜歡的棒球帽。

COSBEAUTY LLLT生髮帽裡頭有81束雷射燈管，實現頭皮全覆蓋，重約210g。使用的時候因為要推動雷射燈管，因此需要電力。帽子裡頭並沒有電池，但有一個外接USB的接口，所以你必須要將帽子連上行動電源才能使用。

不過有很多人最大的疑惑就是這玩意兒到底有沒有用？原理到底是什麼？

目前市面上針對脫髮的問題，主要有三種方案。第一就是去醫院植髮，這個是絕對有效，但是價格以「根」計算，想要大面積的解決問題非常昂貴。第二就是藥物，包括內用或是外敷，但是依照不同人的體質來說，不一定有效，或是效果不明顯。

第三就是醫院的雷射治療，也就是所謂的雷射生髮。專業名稱叫低能量雷射（Low Level Laser Therapy，LLLT）光療，採用單一波長雷射，透過650nm波長給予適當的能量，刺激弱化的頭皮毛囊促進生長。

根據COSBEAUTY LLLT生髮帽官方說明，LLLT生髮有兩大核心原理：

1、阻斷雄性激素破壞毛囊

二氫睾酮由雄性激素睾酮轉化而成，是絕大多數脫髮的元兇。而LLLT可阻斷二氫睾酮(DHT)與毛囊受體(AR)結合，保護毛囊免受二氫睾酮的破壞。

2、提供能量分子ATP、ROS、NO重新激活毛囊

我們頭髮毛囊分為生長期、退行期、休止期，COSBEAUTY LLLT生髮帽採用650nm醫療雷射，可精準直達3-5mm毛囊根部，活化退行期和休止期的毛囊，讓其重新進入健康生長期。

官方表示，COSBEAUTY雷射生髮帽不僅通過了嚴苛的CFDA認證，還通過了美國食藥監局FDA認證，完全符合生髮類醫療器械技術要求，確保安全和有效。也提供了北京友誼醫院臨床報告驗證: 80.9%的脫髮患者生髮治療效果明顯。

這個產品在台灣是否能夠販售？會不會違反國內的醫療法？我們查了一下，類似的產品在國內兩年前也有廠商推出過，當時售價要兩萬五千多元。因此如果通過國內相關的檢驗的話，應該是可以販售的。

不過，LLLT生髮也不是每個人都適用的，先前有些去醫院接受雷射療程的民眾，就曾經出現過局部微紅的問題，雷射能量與波長的深度是關鍵，如果能量太高，反而可能破壞毛囊，但能量太低又沒有效果，因此也並不見得真的能適用於所有人。

目前該產品在網站上已籌得約 460 萬人民幣，獲得接近 3,000 多名網民的支持已經超過標準，預計今年 5 月 10 日就可以開始發貨。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》