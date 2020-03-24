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全新 MacBook Air 性能提升明顯！怎樣買CP值最高
美國 Apple 公司最新推出的 2020 全新 MacBook Air 電腦，首次配備了最新的第 10 代 Intel Core 4 核心處理器，CPU 效能提升最快可達兩倍，繪圖效能提升最高可達 80%。
在早期的 Geekbench 5 性能測試中，新款 MacBook Air 單核得分 1047，多核得分 2658。與 2018-2019 款 MacBook Air 相比新款 MacBook Air 的性能提升最高 76%。
全新 MacBook Air 台灣售價 NT$31,900 起，教育優惠價 NT$28,700 起。
雖然全新 13 吋 MacBook Air 起售價只要 NT$31,900，不過是 Intel Core i3 處理器和 256GB SSD 版本。只要多花一萬塊就能升級到 Intel Core i5 處理器和 512GB SSD 儲存裝置，普遍被認為是性價比較高的版本。
Benchmarks for the 2020 New MacBook Air
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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