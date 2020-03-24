微軟高階筆電Surface Book 3 可能換上AMD處理器

相關數據顯示，微軟接下來也有可能準備推出新款高階筆電Surface Book 3，其中也可能比照15吋Surface Laptop 3採用AMD代號「Renoir (雷諾瓦)」，並且以7nm製程Zen 2+架構打造的Ryzen 4000系列APU，其中預期會搭配Radeon RX 5300M GPU，以及3GB GDDR6顯示記憶體。

依照數據顯示，新款Surface Book 3預期會採用Ryzen 5 4500U APU，搭配Radeon RX 5300M GPU與3GB GDDR6顯示記憶體的設計，而預期也可能提供更高階的Ryzen 7 4700U或Ryzen 7 4800U APU，GPU方面也可能採用Radeon RX 5500M或Radeon RX 5600M規格，至於是否也會提供Intel處理器產品，目前還無法確認。

而從目前微軟開始擃大在Surface系列重點機種採用AMD處理器產品，或許意味微軟希望藉由AMD產品吸引更多用戶青睞。同時，若微軟開始積極與AMD合作，更有可能進一步促使更多OEM廠商加強與AMD合作比例，例如華碩、微星在內業者今年也開始增加與AMD處理器產品合作產品數量，就連主要電競品牌也開始採用AMD處理器產品。

微軟預計會在3月30日舉辦線上發表會，主軸預期會聚焦在Office 365，以及以「Life」品牌主打，並且鎖定一般消費市場使用的Microsoft 365服務，但也有消息指稱微軟將會公佈新款Surface系列機種，其中包含小尺寸設計的Surface Go 2，此次傳出的Surface Book 3也可能會是預計公佈產品。

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