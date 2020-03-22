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「Works With Chromebook」認證 輕易識別出Chromebook的周邊配件

聯合新聞網 / 楊又肇

為了讓更多人更方便識別哪些周邊配件是針對Chromebook打造，或是適用於Chromebook，Google稍早宣布推出「Works With Chromebook」認證

如同蘋果針對適用於iPhone、iPad及iPod裝置提出「Made for iPhone / iPad / iPod」的MFi認證計畫，Google此次提出的「Works With Chromebook」認證，主要就是針對Chromebook打造周邊配件提供認證識別，讓使用者更容易選購適用於Chromebook的周邊配件。

而首波獲得Google認證的周邊配件品牌，分別包含AbleNet、ANKER、belkin、BRYDGE、CAble Matters、ELECOM、HYPER、Kensington、羅技、Plugable、SATECHI、StarTech、Targus。

目前此類在美國、加拿大與日本地區銷售的周邊配件都會標示「Works With Chromebook」認證，其中包含連接線、充電器、集線器，或是滑鼠、鍵盤等配件，並且確保能在Chromebook完整相容使用，而不會出現僅部分功能可用，或是完全無法使用情況。

實際上，就算沒有取得「Works With Chromebook」認證，不少周邊配件依然可以與Chromebook相容使用，但經由取得Google認證，將可透過認證標章讓使用者更容易識別挑選適用於Chromebook的周邊配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

加拿大 品牌 Google Chromebook

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