美國 Apple 公司最新發表的 2020 全新 iPad Pro 平板電腦，搭載了最新 A12Z 仿生晶片，是在 A12X 的基礎上增加了一個 GPU 核心，由八核 CPU 和八核 GPU 組成，為 iPad Pro 帶來了 iPad 歷來最高的效能。

全新一代 iPad Pro 分為 11 吋和 12.9 吋兩款，型號 iPad8,10，配備 6GB 記憶體。11 吋螢幕2388 x 1668 解析度，每吋 264 像素 (ppi)。12.9 吋螢幕 2732 x 2048 解析度，每吋 264 像素 (ppi)。全新 iPad Pro 已搭載最新 iPadOS 13.4 系統，安兔兔性能得分是 712218，是市面上最強的行動處理器和平板電腦，安卓設備依然還是看不到車尾燈。

全新 iPad Pro 使用的 A12Z 仿生晶片帶來專業級效能，結合 8 核心 CPU 與功能強大的神經引擎。並可透過 A12Z 仿生上的電腦視覺演算法增強，以更詳盡地了解場景。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》