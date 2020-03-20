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羅技針對更多iPad機種 提供具觸控板操作的鍵盤保護套

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著蘋果宣布推出新款iPad Pro，並且在iPadOS 13.4準備加入支援觸控板操作功能後，羅技也宣布推出一款增加觸控板功能設計的鍵盤保護套「Combo Touch」，讓更多iPad機種也能使用完整的觸控板操作體驗。

目前「Combo Touch」僅對應第7代iPad、iPad Air 3之後機種，以及早期推出的10.5吋iPad Pro，但未提供適用於iPad mini機種使用版本，另外也刻意避開支援11吋與12.9吋設計的iPad Pro，或許是為了滿足更多主流iPad機種使用需求，同時避免與蘋果推行配件直接競爭。

相比蘋果推出的保護套配件，「Combo Touch」不僅能以背面立架讓iPad機種站立使用，鍵盤本身則是透過新款iPad底端的Smart Connector金屬接點連接，因此不使用時也能拆開，僅保留機身保護套，而另一端也提供可放置Apple Pencil的筆夾設計。

至於鍵盤本身重點則是增加一組觸孔板，讓更新至iPadOS 13.4版本的iPad機種可以直接使用，並且透過手勢操作各類功能。

「Combo Touch」預計會在今年5月開放銷售，建議售價則是149.99美元，台灣地區則尚未有上市計畫，或許要等新款iPad Pro開始在台灣市場銷售才會有更進一步消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

羅技 iPad iPadOS

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