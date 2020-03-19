新款iPad Pro果然換上多鏡頭主相機 鍵盤配件增加觸控板設計

在新型冠狀病毒影響之下，顯然蘋果也不得不妥協，將原本預期藉由春季發表會公佈新品改以線上形式發表，而稍早公佈的全新iPad Pro更如先前傳聞將主相機鏡頭更換成多鏡頭模組，並且能藉由額外增加一組超廣角鏡頭拍攝更大視角範圍影像，同時也能藉由LiDAR光達模組量測精準景深距離，進而可對應更穩定的擴增實境應用。

至於外型設計部分，則是同樣區分11吋與12.9吋兩種規格，而處理器則是採用全新A12Z Bionic，並且搭配M12協同處理器，至於連網功能依然區分純Wi-Fi規格，以及額外支援4G LTE與eSIM功能的Wi-Fi + Cellular版本，尚未推出支援5G連網版本。

依照蘋果說明，全新A12Z Bionic處理器採8核心CPU，搭配8核心GPU架構設計，並且採用全新散熱模組，使搭載此款處理器的全新iPad Pro可發揮更高運算效能。螢幕方面則與先前推出的iPad Pro相同，除了支援P3廣色域，更可藉由原彩顯示技術呈現真實色彩，更可藉由ProMotion自動適應更新率技術，讓螢幕最高更新率可提昇至120Hz。

儲存容量方面，新款iPad Pro分別提供128GB、256GB、512GB與1TB四種選項，底部連接埠同樣採用USB-C，而整體操作介面也與先前推出的iPad Pro相同，並且採用Face ID進行臉部解鎖，另外也搭載四組擴音喇叭與5組錄音室等級麥克風，一樣支援Apple Pencil 2手寫操作。

相機部分則維持採用700萬畫素視訊鏡頭，背面主相機則採用1200萬像素、ƒ/1.8光圈廣角鏡頭，並且額外增加一組1000 萬像素、ƒ/2.4光圈與125°超廣角鏡頭，另外則搭配一組可精準量測景深距離的LiDAR光達模組，藉此讓新款iPad Pro可對應更穩定、精準的擴增實境應用。

而配合新款iPad Pro同步推出全新巧控鍵盤，則是如先前傳聞加入觸控板設計，讓iPad Pro使用體驗更貼近小尺寸筆電。

建議售價方面，11吋iPad Pro同樣以799美元或新台幣25900元起跳價格銷售，而12.9吋iPad Pro則會從新台幣32900元起跳價格銷售，美國地區最快會在下週間開放銷售，但台灣一區則要再等相關產品通過電磁檢驗才能確認上市時間。

另外，搭載觸控板的全新巧控鍵盤則要等到5月才會正式推出，依照尺寸不同將分別以299美元或新台幣9490元，以及349美元或新台幣10990元價格銷售。另外，更新後的鍵盤式聰穎雙面夾同樣會依照不同尺寸區分價格，分別為179美元或新台幣5790元，以及199美元或新台幣6490元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》