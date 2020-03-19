13.3吋MacBook Air、Mac Mini同步更新 全數換上Intel新處理器

除了更新iPad Pro，蘋果此次也一併更新先前曾推出的13.3吋MacBook Air，其中自然是換上與新款16吋MacBook Pro相同的剪刀腳鍵盤設計，同時也將處理器規格換上Intel第10代Core i系列規格，並且將儲存容量入門規格提高至256GB。

而就外觀設計來看，新款13.3吋MacBook Air並未有太大變動，左側搭載兩組USB-C連接埠，並且均支援Intel Thunderbolt 3規格，右邊一樣維持僅提供3.5mm耳機孔，機身配色則區分金色、銀色與太空灰三款配色，螢幕一樣採用解析度可達2560 x 1600的LED面板設計，一樣支援原彩顯示技術，同時也以跟電源按鍵整合的Touch ID指紋辨識進行解鎖。

處理器規格則區分Core i3、Core i5，以及最可能以客訂形式選擇的Core i7規格，記憶體基本上配置8GB規格，並且能以客訂方式選擇16GB容量，儲存容量則區分256GB與512GB兩種基本規格，但可透過客訂方式選擇1TB、2TB容量規格。

建議售價方面則會從999美元價格起跳，台灣地區售價則是從新台幣31900元價格起跳，美國同樣會在下週開始供貨，而台灣地區則要再等電磁檢驗結果。

另一方面，蘋果也悄悄更新Mac Mini處理器規格，同樣換上Intel第10代Core i系列處理器，入門規格採用4核心設計的Core i3處理器，另外則提供對應6核心的Core i5處理器，最高則可客訂選擇6核心設計的Core i7規格，記憶體則從8GB規格起跳，另外可選擇16GB、32GB或64GB，儲存容量則提供256GB或512GB兩種選擇，同樣可透過客訂方式選擇1TB、2TB容量。

新款Mac Mini也會從下週開始於美國市場推出，台灣市場則必須等到電檢完成才會有具體上市消息，而建議售價則分別從799美元或新台幣25900元起跳。

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