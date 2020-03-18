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蘋果突襲上架！全新雙鏡頭 iPad Pro 、新款 MacBook Air 降至 $31,900

聯合新聞網 / INSIDE

新款 Macbook Air 剪刀式鍵盤，儲存容量現在最低 256GB 起，iPad Pro 加入廣角鏡、全新光學雷達掃描儀！

武漢肺炎疫情雖然讓蘋果關閉全球除大中華區以外的門市，但先前外傳的新產品 iPad Pro 、Macbook Air 卻在稍早突襲於官網發表。

Macbook Air 降價 容量 256GB 起

Macbook Air 過去起價 1,099 美元，但新版本售價降為 999 美元起（台幣$31,900），而教育優惠更可用 899 美元（台幣$ 28,700）購入，新款 Macbook Air 外觀與歷代相同，但在不少組件上進行更新，其中一項就是蘋果魔術鍵盤（Magic Keyboard）使用剪刀式鍵盤，具備 1 公釐的鍵程，取代了上一代的蝴蝶式鍵。

蘋果表示，Macbook Air 新款圖形處理器比其前代產品快 80％，CPU 性能提高兩倍，這次新機器中的 CPU 改用第 10代 Intel Core CPU，目前搭載 1.2GHz 四核 i7 晶片，Turbo Boost 可達3.8GHz。GPU 則是 Intel Iris Plus 晶片。

MacBook Air 的儲存容量現在最低 256GB 起，是上一代的兩倍，讓顧客可以存放更多影片、照片和檔案。對於需要更多儲存容量的顧客，MacBook Air 還提供最高可達 2TB 的 SSD，是上一代最大儲存容量的兩倍。

全新 MacBook Air 將於稍晚台灣官網與 Apple Store app 開放訂購。MacBook Air 也將於日後在直營店販售。

iPad Pro 加入廣角鏡 全新光學雷達掃描儀

同時，Apple 也發表全新 iPad Pro，強調搭載突破性光學雷達掃描儀，可為 iPadOS 帶來觸控式軌跡板支援。全新巧控鍵盤具備懸浮式設計、背光鍵盤及觸控式軌跡板，為 iPad 帶來前所未有的打字體驗！

光學雷達掃描儀可測量周圍物體距離，最遠可達 5 公尺，適用於室內及室外，並奈秒速度的光子等級運行。iPadOS 中的全新深度架構結合由光學雷達掃描儀所測量的深度點、相機與動作感測器的資料，透過 A12Z 仿生上的電腦視覺演算法增強，讓 iPad Pro 帶來全新等級的 AR 體驗。

蘋果強調，本次觸控式軌跡板支援已針對 iPad 完全重新設計，而不是複製 macOS 上的體驗。當使用者在觸控式軌跡板上移動手指時，指標會優雅地轉換，以突顯使用者介面元素。觸控式軌跡板上多點觸控手勢可讓使用者不需抬手，就能快速輕鬆地操控整個系統。

新一代的 iPad Pro 配備 A12Z 仿生晶片，支援剪輯 4K 影片或設計 3D 模型，A12Z 仿生中的八核心 GPU，以及增強散熱架構和經過調校的效能控制器。

全新 iPad Pro 加入超廣角相機與錄音室等級麥克風，以及光學雷達掃描儀，可提供尖端創新的深度感測功能，能夠給專業工作者更流暢的使用體驗。

蘋果將全新 iPad Pro 定位專注實現專業級相機、動作感測器、專業級效能、專業級音訊、絢麗的 Liquid Retina 顯示器與強大的 app，讓頂尖出色的 iPad Pro 更成為世界最佳的擴增實境 (AR) 裝置。新版 iPad Pro 將於稍晚在台灣官網登場。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 擴增實境 蘋果 MacBook Air iPad Pro

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