全新 iPad Pro 提前現身蘋果官網！2020 最強平板

即將在 2020 年發布的新款 iPad Pro 平板電腦，今天已提前現身在歐亞經濟委員會數據庫，和 Apple 官方網站的 iPad 使用手冊的版權頁面中，型號分別是 A2228、A2231、A2229 和 A2233，猜測可能就是即將發布的三相機系統版本 iPad Pro。

出現在歐亞經濟委員會數據庫的 iPad 型號為 A2229，這款平板電腦運行的是 iPadOS 13，只是暫不清楚是 iPad 、iPad Pro 還是 iPad mini。不過依照 Apple 官方網站的 iPad 重要安全性訊息頁面資料，應該是 12.9 吋 iPad Pro Wi-Fi 網路版。

2020 新款 iPad Pro 可能有 11 吋和 12.9 吋兩種大小，加上行動無線網路和 Wi-Fi 兩種版本，剛好是 A2228、A2231、A2229 和 A2233 四個型號。由於 Apple 近期無法開實體發表會，新款 iPad Pro 可能會在 Apple 官網或 WWDC 2020 線上發表會上發布。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》