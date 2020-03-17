新款Powerbeats耳機揭曉…續航力更高、配對速度更快

相較於3年多前推出的Powerbeats 3，Beats此次推出的新款Powerbeats耳機並未加上數字「4」，而是回歸僅以Powerbeats為稱。

外觀部分，則是如先前傳聞，以及實際試玩影片顯示，同樣採用Powerbeats Pro般的外觀設計，但是左右耳機間則是維持以有線形式連接，並非採用真無線耳機形式打造。至於耳機配戴設計則與Powerbeats Pro相同，分別採用耳掛及入耳式耳塞結合的設計。

不過，由於新款Powerbeats採用有線形式連接左右耳機，因此仍可讓使用者將耳機懸跨在脖子上，無需特別透過收納盒放置，同時電力最高使用時間也能達15小時，更比Powerbeats 3的12小時續航表現更久，本身更支援Fast Fuel快充技術，短短幾分鐘內即可充入1小時使用時間，而充電連接埠也換成蘋果Lightning規格。

相較先前採用線控操作模式，新款Powerbeats則是換成耳機表面觸控操作，基本上與Powerbeats Pro一樣，右邊是音量調整，左邊則是電源、播放、通話等操作按鍵，而耳機本身則是支援IPX4等級防汗水設計。

而在耳機內也同樣搭載蘋果新款H1晶片，支援快速與iOS裝置配對、在登入相同iCloud服務裝置間切換，以及直接喚醒Siri數位助理服務功能。

目前新款Powerbeats已經開放在官網上架，預計推出黑色、白色與紅色款式，建議售價為149美元，台灣地區售價則是新台幣4790元，預期會在3月18日正式開放銷售。

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