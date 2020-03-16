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Canon再度宣布EOS R5部分細節 支援錄影時使用雙像素對焦、可識別鳥類

聯合新聞網 / 楊又肇

上個月宣布投入開發新一代全片幅無反光鏡單眼相機EOS R5之後，Canon稍早再進一步說明更多細節，包含支援8K攝影功能部分將對應靜態影像擷取、支援8K 29.97fps格式記錄，同時也能在錄影過程藉由雙像素自動對焦系統捕捉影像，另外在對焦系統方面也將加入可辨識狗、貓，以及鳥類，除了支援判斷身體部位，更可進一步判斷動物臉部，以及眼部，藉此達成更精準的對焦效果。

不過，此次公布消息仍未具體說明EOS R5完整功能，顯然Canon希望能在產品正式推出前，透過逐步公布特定細節方式吸引消費市場關注。

而此次特別強調對焦系統能識別鳥類，或許是為了暗示本身對焦系統將比率先提出動物眼部對焦設計的Sony更好，甚至也計畫進一步吸引日本境內眾多鳥類攝影愛好者的青睞。從另一方面來看，特別強調對焦系統支援鳥類識別，意味Canon此次對於EOS R5的對焦速度表現深具信心。

在先前公布消息中，EOS R5配合新開發的CMOS影像感測元件，在使用電子快門情況下，將能實現最高每秒20張連拍，以及在機械快門情況下可實現每秒12張連拍效果，強調EOS R5能在兼具使用輕便性情況下，同時可滿足運動賽事及高速移動物體拍攝需求。

但實際拍攝效果如何，可能還是要等Canon後續實際展示實機才能確認。

依照目前公布消息來看，可支援拍攝8K影片，甚至支援靜態影像擷取，同時也能對應8K 29.97fps格式記錄，並且可在錄影過程使用雙像素對焦系統，藉此提高錄影過程的準焦效果。而Canon也強調可將8K影像內容直接存入機身記憶卡，無需透過外接方式輸出至其他儲存設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影 反光鏡

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