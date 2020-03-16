新版watchOS 7 預期會加入全新國旗錶面、測速功能
接連在尚未對外公布的iOS 14程式編碼中挖掘不少新功能之後，9to5Mac網站稍早更透露在接下來的watchOS 7中，將會增加全新以各國國旗為設計的錶面選項，並且將以「International」為稱。
[caption id="attachment_121274" align="aligncenter" width="1000"] (圖／擷自9to5Mac網站)[/caption]
在「International」錶面中，預期將能讓使用者選擇不同國家國旗作為錶面，但是否收錄全球所有地區國家國旗，暫時還無法確認。
另外，蘋果也計畫增加名為「Infograph Pro」的錶面，預期將可讓使用者透過虛擬刻度模擬使用測速儀 (tachymeter)功能，藉此量測車輛等物體行進速度，或是作為日常生活動計算速度使用工具。
而在其他功能部分，蘋果預期增加可透過iMessage、AirDrop等方式分享Apple Watch使用錶面設定內容，但是包含Nike或愛馬仕合作款式錶面可能無法透過此方式分享。
在先前傳出說法中，蘋果也計畫讓新款Apple Watch增加血氧量測功能，藉此讓Apple Watch更了解使用者身體狀況，甚至可以判斷睡眠品質，另外也預期會針對小孩配戴使用需求增加名為「兒童模式」功能，藉此讓父母可透過Apple Watch記錄小孩行蹤，或是記錄其身體狀況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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