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Google準備推出代號「Sabrina」、支援遙控器的新款Chromecast Ultra

聯合新聞網 / 楊又肇

9to5Google網站報導指稱，Google計畫推出代號「Sabrina」、搭載Android TV作業系統的第二代Chromecast Ultra，並且搭配提供遙控器。

此款裝置原本預計在Google I/O 2020活動期間揭曉，但隨著Google日前宣佈取消實體活動，是否還會隨著新款Pixel 4a系列手機一同對外揭曉，目前還無法確認。

就相關消息顯示，第二代Chromecast Ultra除了代號名稱為「Sabrina」，並且搭載Android TV作業系統，更支援4K HDR內容輸出，並且具備藍牙與Wi-Fi連接功能，而本身搭配的遙控器則接近Daydream View使用手持控制器，或是接近Apple TV遙控器尺寸。

由於本身搭載Android TV作業系統，因此也能藉由Google Play Store下載擴充諸如YouTube TV、Netflix、Disney+，或是Hulu等應用服務內容，同時也能藉由Google Cast功能串流播放手機端的內容。

而Google則是在今年初開始向開發者提供尺寸更小的Android TV開發工具組ADT-3，其中便採用Amlogic S905Y2處理器、2GB記憶體與8GB儲存容量，並且能以HDMI 2.1連接埠規格輸出4K 60fps HDR影像內容，本身重量則僅有50公克，同時也配置一組具備快速喚醒Google Assistant功能按鍵的遙控器配件。

至於疑似配合第二代Chromecast Ultra推出的新款遙控器配件，型號將是GPJ100，稍早更通過美國FCC檢驗認證。

新版Android TV開發工具組ADT-3
新版Android TV開發工具組ADT-3

在FCC網站文件曝光，型號為GPJ100的裝置，疑似為對應新款Chromecast Ultra的遙控器配件
在FCC網站文件曝光，型號為GPJ100的裝置，疑似為對應新款Chromecast Ultra的遙控器配件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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