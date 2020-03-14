搭載Arm架構處理器的新款MacBook 可能今年底前亮相

相關消息指稱，搭載Arm架構處理器的新款MacBook有可能會在今年底之前公布，同時預期會在今年第四季至2021第一季內出貨。

先前天風證券分析師郭明錤已經透露，採用Arm架構處理器的MacBook將會在2021年第一季宣布推出，但在稍早報告中則認為這款產品最快會在今年年底前對外公布，並且在第四季至2021年第一季之間出貨。

依照先前說法，蘋果要將現行採用Intel x86架構處理器的MacBook改為Arm架構設計，可能會面臨軟體相容問題，加上效能表現部分也令人質疑是否能與x86架構處理器比擬。但是在近年應用在手機的Arm架構處理器效能已經能比擬PC等級，加上越來越多業者開始推動手機與PC應用服務連動使用模式，似乎也讓Arm架構設計的MacBook有機會成真。

而在過去曾經負責蘋果Mac裝置主管Jean-Louis Gassée說法中，從新創傳對Ampere Computing展示項目，旗下以Arm架構打造的伺服器等級處理器已經能發揮等同Intel Xeon等級處理器效能表現，顯然Arm架構處理器運算效能不比x86架構處理器的說法已經過時。

另一方面，由於蘋果過去幾年長時間打造用於iPhone、iPad等機種的自有A系列處理器，加上去年開始推行Project Catalyst設計方案，將可讓開發者更快將iOS平台app移轉到macOS平台環境使用，意味日後將可讓Arm架構設計app能有更高相容運作表現，以利日後從x86處理器架構移轉到Arm架構設計時，仍可讓現有應用服務順利在新款MacBook，以及舊款MacBook之間相容使用。

換上Arm架構處理器，對於蘋果日後在MacBook產品設計能以更輕薄機身、更長電池續航表現，以及更低散熱需求打造，同時在尺寸設計也相對能有更高彈性。

不過，一旦蘋果開始採用Arm架構處理器打造筆電產品，或許也會讓目前以Intel處理器、微軟Windows作業系統搭配打造的筆電市場再次面臨改變，甚至有可能加速微軟Windows作業系統與Arm架構處理器合作成長，對於Intel現行發展或許會帶來全新壓力。

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