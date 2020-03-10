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防疫宅在家 追劇做料理趣

聯合晚報 / 記者蔡銘仁／台北報導
三星65型智慧型UHD液晶電視。圖／全國電子提供
三星65型智慧型UHD液晶電視。圖／全國電子提供

防疫在家少出門，全家在一起的時間拉長，除了閒話家常，一起看電視、追劇、或是看電影，甚至合作完成料理，不失為休閒娛樂的一個選擇。想來場「視覺饗宴」，50吋以上的大尺寸電視搭配SOUNDBAR，不失為一個好選擇；若要享受共同料理的樂趣，那IH電子鍋、氣炸鍋等好物，能讓料理過程簡單且不失美味。

大尺寸電視價格越來越親民，據3C通路業者全國電子提供的資料顯示，如三星65型智慧型UHD液晶電視，原價4萬元不到，打折過後更是只要3萬1900元；55吋LG的4K奈米4K聯網LED液晶電視，以往售價逾4萬元，近期打折後，3萬4900元就能帶回家。

細膩畫質及智慧功能等特質，已讓電視不再只是電視，搖身全家人的娛樂新選擇，電視銷售主流尺寸從55型持續往上攀升，民眾可依據需求及預算區間，搭配SOUNDBAR一起入手，在家輕鬆享受更好的視聽饗宴。全國電子推薦，如飛利浦藍牙微型劇院，或Sony單件式藍牙環繞音響，皆是不少消費者心中熱門的SOUNDBAR商品。

全國電子近期多品牌尺寸電視祭出降價折扣優惠，不限品牌機種、金額，享有五期分期0利率優惠，指定機種加碼再送贈品。此外，平板及iPad等也是相當搶手的個人影音娛樂幫手，3月15日前購買指定機種iPad送保護貼及保護殼優惠。

由於新冠肺炎疫情延燒，民眾盡量在家不外食，帶動智慧調理小家電在各通路的買氣。全國電子舉例，若想輕鬆完成料理，調理鍋或氣炸鍋，具備智慧菜單、多功能選擇的機型，相當適合廚房新手或想在家裡自己動手作菜的小資女孩入手，飛利浦新一代健康氣炸鍋原價破萬元，門市近期特價8990元；象印十人份IH厚釜電子鍋也特價7490元。

飛利浦新一代健康氣炸鍋。圖／全國電子提供
飛利浦新一代健康氣炸鍋。圖／全國電子提供
Sony單件式藍牙環繞音響。圖／全國電子提供
Sony單件式藍牙環繞音響。圖／全國電子提供

氣炸鍋 新冠肺炎

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