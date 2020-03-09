AMD強調Zen 4架構將於2021年推出，預計推出RDNA 2、CDNA顯示架構

在稍早財金分析師日活動中，AMD不僅確認預計在今年內將CPU架構從現有Zen 2進展至Zen 3架構，並且計畫在2021年推進到全新Zen 4架構。而在GPU產品部分，則預計將現有RDNA架構推進到支援即時光影追跡效果 (Ray Tracing)的RDNA 2，並且針對超算伺服器應用需求打造全新CDNA GPU架構。

Zen 3、Zen 4 CPU架構將如期推展

先前AMD就已經證實將會持續將CPU架構推進到Zen 4，甚至未來預計推出的Zen 5架構設計。此次宣布將在今年投入Zen 3架構發展，並且預計會在2021年進入Zen 4架構設計，意味AMD目前在CPU架構設計推展順利，並且能以每年更新方式推出新款處理器產品。

而依照AMD說明，接下來將會在第三代EPYC處理器「Milan (米蘭)」採用Zen 3架構，而第四代EPYC處理器「Genoa (熱那亞)」則會採用Zen 4架構，並且以台積電5nm製程打造，同時也將成為稍早宣布與美國能源局合作的新款超級電腦「El Capitan」採用處理器設計。

支援即時光影追跡效果的RDNA 2 GPU架構將會用於PlayStation 5與Xbox Series X

此外，AMD也確認將會推出新一代RDNA 2 GPU架構，其中將會加入即時光影追跡 (Ray Tracing)功能，並且支援VRS可變速率著色技術，同時也預期會應用在Sony年底預計推出的PlayStation 5，以及微軟同樣準備在年底推出的Xbox Series X，同時也符合先前AMD強調接下來將會在消費級顯示卡加入即時光影追跡效果的說法。

至於針對超算伺服器打造的CDNA GPU架構，原則上與RDNA架構同樣源自先前推行許久的GCN架構，但是額外針對機器學習、超算加速等應用進行最佳化，並且可透過Infinity Fabric讓處理器之間可直接高速溝通。

CDNA GPU架構將以精簡方式協助超算領域加速

從實際使用來看，Infinity Fabric與NVIDIA提出的NVLink有幾分相似，先前第一代版本已經應用在現有EPYC處理器，讓CPU之間可以直接溝通，預計應用在CDNA GPU架構的Infinity Fabric則是第二版設計，可對應4-8組GPU之間溝通，但GPU與EPYC處理器之間的溝通依然要透過PCIe 4.0進行，預計到第三代Infinity Fabric設計才會允許8路GPU彼此溝通，同時也能支援GPU與EPYC處理器直接溝通。

相比應用在消費級顯示卡的RDNA系列架構設計，AMD表示CDNA架構將會去除非必要功能，例如即時光影追跡技術，藉此讓超算伺服器能以更符合成本，同時能發揮更大加速運算效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》