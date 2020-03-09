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螢幕出現長時間空白畫面或閃爍 蘋果確認免費維修第三代iPad Air

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早確認召回第三代iPad Air螢幕可能因故出現長時間空白畫面情況，同時也可能伴隨出現短暫閃爍或閃光現象，將會免費提供維修服務。

依照蘋果公告消息，此次受影響機種為2019年3月至10月間生產的第三代iPad Air，只要符合前述問題狀況，即可由蘋果免費協助提供維修。

不過，使用者所持有iPad必須同時符合認定有問題的產品型號，以及生產日期，若使用者無法確認自己所持iPad產品是否符合資格的話，也能轉由蘋果直營店或授權維修據點協助判斷。

而蘋果同時也說明此項維修並不會影響原本產品保固，但務必在送修之前將原本裝置內資料做好備份。另外，如果個人持有裝置具備SIM卡安裝功能的話，則僅能在原本購買地區送修，意味如果是在海外地區購買具備SIM卡安裝功能版本機種，就無法在台灣地區送修，但如果是純Wi-Fi版本就沒有這個限制。

另外，蘋果也強調除了此次公告機種，其餘款式的iPad並不在此次免費維修項目範圍內。

此次宣布召回的iPad Air，是去年3月18日公布機種，基本上與去年更新的iPad相仿，處理器換上與iPhone XS系列、iPhone XR相同的A12 Bionic處理器，螢幕尺寸則提昇至10.5吋規格，並且採用全貼和形式設計，解析度則為2224 x 1668，同樣以True Tone display、支援P3廣色域等設計，但維持搭載Touch ID指紋辨識器設計，另外僅支援第一代Apple Pencil手寫筆操作，而蘋果也同樣針對新款iPad Air提供磁吸固定設定的Smart Keyboard鍵盤保護套。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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