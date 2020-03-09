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簡單玩／似曾相識的即視感 realme首款真無線藍牙耳機Buds Air

聯合新聞網 / 楊又肇
realme首款真無線藍牙耳機Buds Air
realme首款真無線藍牙耳機Buds Air

去年率先在印度市場推出的realme首款真無線藍牙耳機Buds Air (幻耳)，稍早也確定引進台灣市場，並且作為realme進軍智慧物聯網 (AIoT)首波產品之一 (其他還包含行動電源等配件)，mashdigi也在台灣正式開放銷售前取得實機進行簡單試玩。

外觀像是AirPods，使用體驗也很像

依照realme說明，Buds Air採藍牙5.0連接技術，並且支援Google Fast Pair快速配對連接技術，讓使用者打開收納攜行盒，即可快速與Android手機建立連接，讓使用者能更方便配戴聆聽。另外，藉由耳機裝載感測元件，當耳機從耳朵配戴位置取下時，手機播放內容就會自動暫停，當使用者把耳機戴回時，就會自動恢復播放。

外貌神似蘋果AirPods，連使用體驗也相當接近
外貌神似蘋果AirPods，連使用體驗也相當接近

此外，realme也標榜Buds Air搭載客製化R1晶片，藉此讓耳機與手機之間連接更為穩定，同時也能讓電池續航表現更佳，標榜搭配攜行充電盒使用的話，最長約可對應17小時連續使用時間，耳機本身電量則可對應3小時左右連續聆聽時間。

而攜行充電盒本身除了可透過USB-C進行充電，同時也能透過Qi規範的無線充電方式補充電力，對於平常使用將會便利許多。

Buds Air內側同樣搭載感測元件，可識別使用者是否處於配戴狀態，進而調整聲音播放功能
Buds Air內側同樣搭載感測元件，可識別使用者是否處於配戴狀態，進而調整聲音播放功能

至於耳機外型不免俗地仿照蘋果AirPods外觀設計，但在細節上還是有些差異，例如耳機本身長度略長，同時放置電池與麥克風的管狀部位採用貼近圓角方正設計，與AirPods採用設計偏圓情況不同。而底部充電接點位置也不太一樣。

但在耳機收納同樣會透過磁吸方式固定耳機，收納盒電力狀態指示燈則比照更新款AirPods放置在正面，不過也將藍牙配對按鈕放置在前方，藉此與AirPods設計做區隔。

攜行充電盒，外觀也與AirPods十分相似，但有些細節仍有些不同，例如配對按鍵位置，以及整體厚度較明顯
攜行充電盒，外觀也與AirPods十分相似，但有些細節仍有些不同，例如配對按鍵位置，以及整體厚度較明顯

上蓋轉軸部分並未以金屬件補足強度
上蓋轉軸部分並未以金屬件補足強度

底部採用USB-C作為充電連接埠
底部採用USB-C作為充電連接埠

得利於藍牙5.0，更容易與手機連接配對

耳機本身則支援SBC與AAC藍牙編碼，同時可對應HSP、HFP、A2DP與AVRCP等藍牙音訊傳輸協定，最長連接通訊距離可達10公尺。同時，耳機本身採用LCP多層複合振膜，以及12mm發聲單體，本身雖然不具備環境聲音降噪功能，但可藉由正、副麥克風進行降噪，並且濾除雜音，讓實際通話聲音可以更加乾淨。

透過藍牙5.0可以快速與手機配對，並且維持快速恢復連接效果
透過藍牙5.0可以快速與手機配對，並且維持快速恢復連接效果

至於耳機操作功能，分別包含連續兩次觸控即可接聽電話，或是播放、暫停音樂，連續三次觸控則是切換到下一首播放歌曲，而在通話過程長按2秒即可將電話掛斷，若是在來電時長按2秒，則可拒接來電。

另外，若是同時將兩邊耳機長按2秒則可進入遊戲模式，反之則可退出，至於在一般待機或聲音播放情況下長按耳機2秒，則是啟動手機數位助理服務。

顏色方面，Buds Air將推出白色、黑色，以及代表realme品牌的黃色，先前在印度市場公布售價為3999盧比，而在中國市場售價則是人民幣369元，大約是新台幣1700元左右，而在台灣市場正式售價則預計會在3月9日當天公布。

配對容易使用，但音質表現稍嫌不足

當然，如果不免俗地與蘋果AirPods相比的話，Buds Air會更像是塑膠玩具，同時聲音聆聽部分也在細膩度表現稍嫌不足，但實際配戴與連接穩定表現則並不算差，其中仰賴藍牙5.0連接技術與Google Fast Pair快速配對連接技術，以及額外搭載R1客製晶片，讓Buds Air無論與Android手機或iPhone配對連接歐能穩定使用。

不過，觸控表現部分則有點不夠直覺，主因在於觸控反應表現稍微會慢一點，使得Buds Air觸控反應感覺上會慢一拍，造成使用者可能會誤觸，或是操作錯誤。

雖然外型與AirPods相近，使用體驗也相當相近，但聲音表現還是有些不足，觸控反應也不算太直覺
雖然外型與AirPods相近，使用體驗也相當相近，但聲音表現還是有些不足，觸控反應也不算太直覺

Buds Air、AirPods外觀比一比

左為Buds Air，右為AirPods
左為Buds Air，右為AirPods

前為Buds Air，後為AirPods，兩者在耳機長度有些不同，同時耳機管狀部分設計也明顯不同
前為Buds Air，後為AirPods，兩者在耳機長度有些不同，同時耳機管狀部分設計也明顯不同

左為Buds Air的攜行充電盒，右為AirPods (一代版本)的攜行充電盒
左為Buds Air的攜行充電盒，右為AirPods (一代版本)的攜行充電盒

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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