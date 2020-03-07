OPPO Watch亮相！成為OPPO布局智慧物聯網首款裝置

先前預告之後，OPPO在稍早線上直播發表會正式揭曉旗下首款智慧手錶OPPO Watch，成為旗下布局智慧物聯網首款裝置。

除了外型與Apple Watch有幾分相似，OPPO Watch採用1.91吋AMOLED雙側曲面螢幕，分別對應326ppi顯示密度與100% P3廣色域顯示效果，至於機身則採用陶瓷材質打造，本身支援50 ATM防水效果，可對應游泳等水下活動配戴使用，而錶帶則採用氟橡膠抗敏材質設計，同樣提供多種配色。

相比Apple Watch在機身側面採用數位錶冠設計，OPPO Watch則是透過兩組按鍵對應操作，錶面則區分46mm與41mm兩種規格。

另外，OPPO Watch採用Qualcomm Snapdragon Wear 2500處理器，搭配Apollo晶片，並且配置1GB記憶體與8GB儲存容量，Wi-Fi部分則僅支援2.4GHz頻段，另外也藉由藍牙4.2與手機連接，在開啟省電模式時的續航力約可對應最長21天，而在智慧模式則約可使用40小時，支援17分鐘即可充入50%電量的Watch VOOC快充。

至於作業系統則是基於Android客製化的ColorOS Watch版本，預期未來在中國以外地區銷售版本也會換上Wear OS。

而在手錶內則搭載CISS、GoMore演算法，可針對配戴者設定體能目標客製化合適運動方案，同時也支援全天候心率檢測，以及睡眠品質監控，另外也針對女性用戶需求加入經期管理與孕期管理功能。

本身則搭載eSIM功能，支援獨立連網運作與電話接聽、撥打功能，依照尺寸差異分別以人民幣1999元與1499元價格，預計在3月24日開放預購，另外也將推出售價為人民幣2499元的精鋼版。

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