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動手玩／Razer Viper Mini 針對小手掌玩家、特殊抓握需求設計

聯合新聞網 / 楊又肇
Razer針對小手掌，或是偏好小尺寸滑鼠使用需求打造的Viper Mini
Razer針對小手掌，或是偏好小尺寸滑鼠使用需求打造的Viper Mini

相較先前推出的Viper及Viper Ultimate兩款滑鼠設計，Razer此次推出的Viper Mini採用相對精簡尺寸設計，讓手掌較小或習慣以抓握方式操作滑鼠的玩家能更方便使用，甚至滑鼠效能表現更貼近標準版Viper，同樣藉由Razer自製光觸發機械軸作為左右主按鍵的微動開關，並且對應更輕盈操作感受。

此次推出的Viper Mini，可以說是定位為Viper系列滑鼠裡的入門規格，同時價位也相對親民，僅以49.99美元價格銷售，相比標準版Viper定價79.99美元，以及終極版Viper Ultimate定價149.99美元明顯更容易讓消費市場接受。

跟先前推出的兩款Viper比較，Viper Mini確實是以相對較小尺寸打造，可以讓手掌尺寸較小的玩家，或是習慣以抓握方式操作滑鼠的玩家更容易使用，而本身重量更僅有61公克，成為Viper系列滑鼠最輕盈款式。

不過，Viper Mini僅採右手滑鼠形式設計，並非像其他兩款滑鼠採可對應左右手使用的對稱設計形式，因此也讓滑鼠總計可程式化按鍵僅有6組，相對其他兩款滑鼠少了右側兩組按鍵配置，但左右兩組主要按鍵則同樣採用Razer自製光觸發機械軸，不僅能以更快反應速度操作，更支援高達5000萬次鍵軸操作使用壽命，中間則增加一組可切換DPI設定的快速鍵。

其他差異部分，Viper Mini僅採解析度相對較低的一般光學定位系統，不像標準版Viper採用5G定位元件，或是像Viper Ultimate採用Focus+定位元件可對應更高定位解析，僅達8500 DPI，而最高移動速度與最高加速表現也相對較低，分別為每秒300英吋 (約每秒可移動762公分)，以及最高可達35G重力加速表現。

小一點的Viper Mini採用右手用滑鼠形式設計，在右側也少了兩組可自定義按鍵配置，但是在左右鍵中間增加一組可調整DPI設定值的快速鍵
小一點的Viper Mini採用右手用滑鼠形式設計，在右側也少了兩組可自定義按鍵配置，但是在左右鍵中間增加一組可調整DPI設定值的快速鍵

Viper Mini同樣採用有線連結使用模式，並且以編織布材質避免纏繞
Viper Mini同樣採用有線連結使用模式，並且以編織布材質避免纏繞

底部滑件與Viper一樣採用上下兩片設計，但採用白色滑件，而非與Viper相同的黑色滑件
底部滑件與Viper一樣採用上下兩片設計，但採用白色滑件，而非與Viper相同的黑色滑件

表面同樣採用黑色霧面塑膠材質打造，背面的Razer標誌採用較高透光設計，因此即使未開啟背光也能清楚識別
表面同樣採用黑色霧面塑膠材質打造，背面的Razer標誌採用較高透光設計，因此即使未開啟背光也能清楚識別

作為比較，標準版Viper定位解析可達16000 DPI，最高移動速度與最高加速表現分別為每秒450英吋 (約每秒可移動1143公分)，以及最高可達50G重力加速表現，滑鼠本身重量為69公克，至於Viper Ultimate定位解析則可達20000 DPI，而最高移動速度表現可達每秒650英吋 (約每秒可移動1651公分)，最高加速同樣最高可達50G重力加速表現，包含內建電池的滑鼠本身重量則是74公克。

除了鼠身躬部在Razer圖示則支援Razer Chroma多彩背光技術的RGB燈效，同樣會隨著設計呈現漸變、隨機，或是指定顏色顯示，Viper Mini更讓滑鼠後緣部分加入RGB燈條顯示效果，藉此作為不同產品視覺區隔，而標準版Viper與Viper Ultimate則僅鼠身躬部在Razer圖示對應RGB燈效。

而相比此次推出的Viper Mini，標準版Viper基本上就是鎖定絕大部分使用需求，至於Viper Ultimate則是涵蓋Viper使用特性，並且加入透過USB Dongle以2.4GHz無線頻段連接的HyperSpeed無線連接技術，標榜在無線連接情況下，同樣可以發揮等同有線連接使用效能表現。

三款滑鼠均以霧面塑膠材質打造鼠身，並且在周圍配合橡膠材質加強抓握時的止滑效果，藉此兼具避免手汗影響操作，在激烈操作過程也能讓使用者穩穩抓牢，而線材則均採用編織材質披覆，避免採使用過程產生纏繞，並且支援透過Razer Synapse 3同步、客製化按鍵操作設定。

以男性的手操作雖然小了一點，但並不會影響實際操作
以男性的手操作雖然小了一點，但並不會影響實際操作

對於一般女性使用需求，Viper Mini的大小則是恰到好處
對於一般女性使用需求，Viper Mini的大小則是恰到好處

Viper Mini、Viper與Viper Ultimate比較：

由左至右分別為Viper、Viper Mini與Viper Ultimate，採用盒裝設計也均不相同
由左至右分別為Viper、Viper Mini與Viper Ultimate，採用盒裝設計也均不相同

左起：Viper Miini、Viper、Viper Ultimate尺寸比對，Viper Mini實際上僅比Viper小一點，而Viper則與Viper Ultimate採相同尺寸
左起：Viper Miini、Viper、Viper Ultimate尺寸比對，Viper Mini實際上僅比Viper小一點，而Viper則與Viper Ultimate採相同尺寸

左起：Viper Mini與Viper外觀差異
左起：Viper Mini與Viper外觀差異

實際連接方式比較：Viper Mini與Viper均以有線連接，Viper Ultimate則可配合USB Dongle以2.4GHz無線網路頻段連接，同時也能連接有線形式使用
實際連接方式比較：Viper Mini與Viper均以有線連接，Viper Ultimate則可配合USB Dongle以2.4GHz無線網路頻段連接，同時也能連接有線形式使用

按鍵配置比對：Viper Mini搭載6組可自定義按鍵，左右鍵中間則配置可快速切換DPI設定的快速鍵，Viper與Viper Ultimate則搭載8組可自定義按鍵
按鍵配置比對：Viper Mini搭載6組可自定義按鍵，左右鍵中間則配置可快速切換DPI設定的快速鍵，Viper與Viper Ultimate則搭載8組可自定義按鍵

底部滑件比較：Viper Mini與Viper配置方式較相似，但滑件面積與顏色略有不同，Viper Ultimate則是因為接線可拆，以及配合使用充電座設計，因此採用四片分離設計滑件
底部滑件比較：Viper Mini與Viper配置方式較相似，但滑件面積與顏色略有不同，Viper Ultimate則是因為接線可拆，以及配合使用充電座設計，因此採用四片分離設計滑件

RGB背光比較：Viper Mini的背光設計除了Razer標誌部分，還增加後側底部發光部分，Viper與Viper Ultimate則僅在Razer標誌部分發光
RGB背光比較：Viper Mini的背光設計除了Razer標誌部分，還增加後側底部發光部分，Viper與Viper Ultimate則僅在Razer標誌部分發光

RGB背光比較：左起為Viper Mini、Viper與Viper Ultimate
RGB背光比較：左起為Viper Mini、Viper與Viper Ultimate

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

滑鼠 Razer

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