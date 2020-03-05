動手玩／Razer Viper Mini 針對小手掌玩家、特殊抓握需求設計
相較先前推出的Viper及Viper Ultimate兩款滑鼠設計，Razer此次推出的Viper Mini採用相對精簡尺寸設計，讓手掌較小或習慣以抓握方式操作滑鼠的玩家能更方便使用，甚至滑鼠效能表現更貼近標準版Viper，同樣藉由Razer自製光觸發機械軸作為左右主按鍵的微動開關，並且對應更輕盈操作感受。
此次推出的Viper Mini，可以說是定位為Viper系列滑鼠裡的入門規格，同時價位也相對親民，僅以49.99美元價格銷售，相比標準版Viper定價79.99美元，以及終極版Viper Ultimate定價149.99美元明顯更容易讓消費市場接受。
跟先前推出的兩款Viper比較，Viper Mini確實是以相對較小尺寸打造，可以讓手掌尺寸較小的玩家，或是習慣以抓握方式操作滑鼠的玩家更容易使用，而本身重量更僅有61公克，成為Viper系列滑鼠最輕盈款式。
不過，Viper Mini僅採右手滑鼠形式設計，並非像其他兩款滑鼠採可對應左右手使用的對稱設計形式，因此也讓滑鼠總計可程式化按鍵僅有6組，相對其他兩款滑鼠少了右側兩組按鍵配置，但左右兩組主要按鍵則同樣採用Razer自製光觸發機械軸，不僅能以更快反應速度操作，更支援高達5000萬次鍵軸操作使用壽命，中間則增加一組可切換DPI設定的快速鍵。
其他差異部分，Viper Mini僅採解析度相對較低的一般光學定位系統，不像標準版Viper採用5G定位元件，或是像Viper Ultimate採用Focus+定位元件可對應更高定位解析，僅達8500 DPI，而最高移動速度與最高加速表現也相對較低，分別為每秒300英吋 (約每秒可移動762公分)，以及最高可達35G重力加速表現。
作為比較，標準版Viper定位解析可達16000 DPI，最高移動速度與最高加速表現分別為每秒450英吋 (約每秒可移動1143公分)，以及最高可達50G重力加速表現，滑鼠本身重量為69公克，至於Viper Ultimate定位解析則可達20000 DPI，而最高移動速度表現可達每秒650英吋 (約每秒可移動1651公分)，最高加速同樣最高可達50G重力加速表現，包含內建電池的滑鼠本身重量則是74公克。
除了鼠身躬部在Razer圖示則支援Razer Chroma多彩背光技術的RGB燈效，同樣會隨著設計呈現漸變、隨機，或是指定顏色顯示，Viper Mini更讓滑鼠後緣部分加入RGB燈條顯示效果，藉此作為不同產品視覺區隔，而標準版Viper與Viper Ultimate則僅鼠身躬部在Razer圖示對應RGB燈效。
而相比此次推出的Viper Mini，標準版Viper基本上就是鎖定絕大部分使用需求，至於Viper Ultimate則是涵蓋Viper使用特性，並且加入透過USB Dongle以2.4GHz無線頻段連接的HyperSpeed無線連接技術，標榜在無線連接情況下，同樣可以發揮等同有線連接使用效能表現。
三款滑鼠均以霧面塑膠材質打造鼠身，並且在周圍配合橡膠材質加強抓握時的止滑效果，藉此兼具避免手汗影響操作，在激烈操作過程也能讓使用者穩穩抓牢，而線材則均採用編織材質披覆，避免採使用過程產生纏繞，並且支援透過Razer Synapse 3同步、客製化按鍵操作設定。
Viper Mini、Viper與Viper Ultimate比較：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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