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HTC推出新款5G網路分享器 加入Exodus區塊鏈手機相同技術

聯合新聞網 / 楊又肇

2018年底宣佈與美國電信業者Sprint合作推出，後續更與英國Three、德國Deutsche Telekom、瑞士Sunrise與芬蘭Elisa等歐洲電信業者合作的5G網路分享器之後，HTC稍早宣布推出新款5G網路分享器，並且加入區塊鏈加密技術，標榜成為全球最安全的個人網路路由器設備。

此款5G網路分享器將以Exodus 5G Hub為稱，本身是以Qualcomm Snapdragon 855處理器，搭配Snapdragon X50 5G網路晶片運作，分別支援6GHZ以下頻段的5G網路，以及Wi-Fi 5與60GHz 802.11 ad無線網路連接功能，並未支援毫米波 (mmWave)連接功能，另外也配置5吋、720P解析度觸控螢幕、RJ-45網路孔、SIM卡插槽，以及micro SD擴充功能，電池則是7660mAh，並且搭載Android 9.0作業系統。

由於採用等同Exodus區塊鏈手機相同技術，因此Exodus 5G Hub也同樣支援虛擬貨幣錢包、Zion Vault，並且預裝ProtonMail加密郵件服務，以及強調個人隱私安全的Brave瀏覽器。

HTC預計在今年第二季推出Exodus 5G Hub，但目前還無法確定其售價，以及首波預計合作銷售通路。

在此之前，HTC也說明今年將會推出旗下首款5G連網手機，但截至目前為止都還沒有進一步消息，而台灣地區是否也會因應在地電信業者即將開通5G網路服務，進而在台銷售5G網路分享器，暫時也還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

瑞士 虛擬貨幣 5G 區塊鏈 HTC

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