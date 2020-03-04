realme預計公佈智慧物聯網產品 包含真無線藍牙耳機、行動電源與限定配件

realme預計在3月9日當天在台公佈日前對外揭曉的realme Buds Air真無線藍牙耳機，以及realme品牌快充行動電源在內周邊產品上市資訊，而因應近期新型冠狀病毒疫情影響，此次活動將會以realme粉絲專頁進行線上直播公佈為主。

依照預告內容，realme除了準備公佈旗下真無線藍牙耳機realme Buds Air，以及realme品牌快充行動電源，預期也會公佈限定款Pantone藍系列配件，具體細節則要依照當天公佈內容為準。至於先前已經在印度市場推出的智慧手環配件，realme預計後續也會準備引進台灣市場。

除了手機產品，realme日前也已經公佈旗下智慧物聯網 (AIoT)產品布局策略，其中包含個人使用裝置、出門在外應用產品，預期也會推出更多物聯網應用相關裝置，例如先前便預告將會進軍智慧電視產品市場，但因為近期疫情影響而未具體公佈細節。

在近期新型冠狀病毒影響之下，包含realme在內業者均先後藉由線上直播形式發表新品，台灣地區雖然尚未有嚴重疫情發生，但不少業者依然對此次疫情採取高度戒備，除了取消非必要活動之餘，多數新品發表資訊也都改為線上公佈，甚至像此次realme採取以線上直播為主，或是三星預計公佈年度旗艦手機Galaxy S20系列在台上市資訊也同樣採取線上直播形式。

而在近期越來越多新品爭取以更快時間進入消費市場的情況來看，或許接下來會有更多新品上市消息都會藉由線上直播形式與消費市場溝通，而非一定得透過大型發表會活動對外公佈，對於業者而言也能以更快形式與消費族群互動。

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