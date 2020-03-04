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簡單玩／可播放達6小時 華碩真無線藍牙耳機ZenEar BT
相較微星在今年CES 2020期間推出的真無線藍牙耳機，是鎖定配合PC等使用需求打造，華碩近期推出的真無線藍牙耳機ZenEar BT，則是以搭配手機使用配件為設計。
依照華碩說明，ZenEar BT主要針對來電頻繁、需要長時間配戴使用需求，或是偏好新科技，但是預算有限的使用需求打造，另外也希望吸引更多習慣透過聆聽音樂紓壓的使用族群。
就外觀設計來看，ZenEar BT採用簡約同心圓設計，同樣採用真無線耳機形式打造，充電攜行盒則略帶方正，同時尺寸相比其他同類產品則略顯大了一些，本身則對應藍牙5.0、HFP、HSP、A2DP、AVRCP等傳輸協定，分別支援AAC、SBC在內音訊格式，耳機本身最長可對應6小時播放，搭配充電盒的話則可讓使用時間長達26小時。
至於耳機本身則採用10mm動態單體，搭配鈦動力橡膠外殼，本身支援IPX4等級防水，並且可藉由耳架對應更穩固配戴體驗，但是耳塞則採用特殊造型設計，因此並未特別區分尺寸規格，同時也無法對應市售耳塞配件。
操作功能部分，單按一次可對應電話接聽、掛斷，或是音樂播放、暫停，長按則可對應喚醒手機數位助理服務，或是通話掛斷功能。搭配手機藍牙連接功能，則可確認耳機當下電力殘量，耳機本身則未特別提供專屬app。
由於耳塞採單一規格設計，因此部分使用者可能會有不容易配戴，或是無法與耳朵密合情況，因此連帶也會聆聽感受，而就整體音質表現來看，相較一般真無線藍牙耳機則稍顯薄弱。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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