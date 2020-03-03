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外宿學生族新歡 防疫小家電銷售升溫
隨著開學腳步近，新冠肺炎疫情尚未趨緩，3C通路推出防疫居家商品，包括空氣清淨機、除濕機、抗菌洗衣機成為不可少的家電；可以簡單料理的廚房小家電，也是外宿學生族的新歡。
因應近期疫情需求，大同3C指出，近來清淨機購買需求倍增，推出大同空氣清淨機有HEPA活性碳濾網高效淨化空間，同時備有紫外線燈殺菌、負離子清淨等功能。許多幼兒園也紛紛加購清淨、除濕功能二合一空氣清淨除濕機，擁有自動除菌離子，可殺菌、脫臭的功能。
大同3C表示，推出大同電烤箱6公升小容量輕巧不占空間，簡易烹調輕鬆上手。大同電茶壺內膽SUS304不鏽鋼內膽，容量1.2公升，隨時補充溫熱水超方便。
燦坤則推出多項攜手防疫居家的商品，包括空氣清淨機、除濕機、抗菌洗衣機，已備好貨品，讓家長及學生們都能安心購買。
神腦針對外宿租屋族，嚴選各種小生活家電，像是具有北歐極簡風的伊萊克斯溫控電茶壺，選用全不鏽鋼材質、八段智能溫控；具有13種炊煮行程的Panasonic電子鍋，不論煮飯、甜點、燉湯統統都行。
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