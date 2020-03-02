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蘋果可能在新款iPad Pro鍵盤保護蓋 加上觸控板功能

聯合新聞網 / 楊又肇

依照The Information網站報導指稱，蘋果將針對新款iPad Pro機種推出全新加上觸控板功能的鍵盤保護蓋，並且讓鍵盤採用與MacBook Pro相同按鍵配置。

而在此之前，市場也曾傳出新款對應iPad Pro使用的鍵盤保護蓋將會採用剪刀腳按鍵設計，而此次傳出將在新款鍵盤保護蓋增加觸控板功能，顯示蘋果準備讓iPad Pro使用體驗更貼近筆電。

其實在去年推出的iPadOS作業系統設計裡，蘋果不僅加強多工使用效率，以及配合iPad Pro相對較大螢幕顯示範圍，讓app能以子母畫面等形式運作使用，更加入支援連接滑鼠操作功能。因此，若蘋果今年開始在新款iPad Pro支援的鍵盤保護蓋增加觸控板，似乎也不足以為奇，甚至也能藉由Project Catalyst設計，讓更多原本對應iPadOS的應用服務能與Mac維持相同操作體驗。

不過，目前還無法確認新款iPad Pro是否會在接下來的春季發表會上揭曉，或是僅先更新主流款iPad，並且在秋季發表會上公布新款iPad Pro，同時如傳聞換上Mini LED顯示螢幕。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 iPadOS 觸控

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