富士揭曉新款APS-C片幅機種X-T4 加入機身防震、大幅提昇對焦速度

繼承2018年推出的X-T3，富士此次宣布推出的新款APS-C片幅機種X-T4，終於加入對應5.5檔的機身五軸防震，搭配鏡頭則可實現6.5檔防震效果，另外也進一步提昇對焦拍攝表現。

機身外觀部分，X-T4並沒有做太大改變，感光元件同樣採用2610萬畫素規格，主要差異在於機身內建五軸防震效果，並且能搭配鏡頭實現6.5檔防震效果，此外則是讓防震元件減少30%，因此整體重量也減少20%，加上電池與記憶卡的重量為607公克。

至於機身此次則是將外翻面板加入可側面翻轉設計，並且讓解析度提昇致162萬點，讓使用者更容易透過相機拍攝短片，分別支援拍攝4K@60fps、1080p@240fps格式影片，另外也支援10-bit記錄，或是以F-Log模式記錄，並且能透過View Assist功能預覽確認影像對比度與飽和度。

在自動對焦與自動曝光情況下，X-T4可以實現每秒15張連拍表現，電子快門情況則可達每秒20張連拍，而快門壽命則可承受30萬次壓按。至於對焦時間約可在0.02秒內完成，另外也提昇鎖定對焦、臉部對焦，以及眼部對焦效率。

透過2200mAh電池電量，約可在標準模式拍攝500張照片，省電模式則可對應拍攝600張，儲存媒介則支援兩張UHS II SD記憶卡，並且能以USB-C連接埠充電，支援USB-PD快充。

建議售價方面，X-T4將在今年春季於美國上市，建議售價為定價為1700美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》