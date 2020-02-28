動手玩／Seagate FireCuda 520 搭配AMD新平台才能完整發揮存取效能的SSD

去年因應AMD在新一代Ryzen處理器與ThreadRipper處理器導入PCIe Gen. 4連接埠規格，Seagate順勢推出對應PCIe Gen. 4連接埠規格的FireCuda 520 SSD，希望能進一步讓AMD X570平台及TRX40平台有更高資料存取效率，同時也期望藉此證明本身在SSD產品應用發展實力。

相比Western Digital藉由收購SanDisk擴展旗下SSD產品陣容，並且鎖定遊戲等需要更快存取效率需求提供黑標等級SSD，Seagate雖然在SSD產品陣容發展腳步相對緩慢，但去年推出以PCIe 3.0的FireCuda 510 SSD，後續更推出採用PCIe 4.0規格的新版火梭魚FireCuda 520 SSD。

FireCuda 520 SSD分別推出500GB、1TB與2TB儲存容量規格，連接介面則採用M.2規格，至於傳輸速率分別可達5000Mbps讀取，以及4400Mbps寫入速度表現，並且強調與AMD X570平台及TRX40平台有更高相容運作表現，滿足遊戲玩家與超頻玩家重度使用需求。

採用M.2連接介面，對應PCIe Gen. 4規格提供數據存取，並且相容PCIe Gen. 3規格

除了相容既有PCIe Gen. 4連接埠規格，FireCuda 520 SSD更提供五年有限保固，並且隨附Seagate SeaTools維護軟體，讓使用者能方便監控SSD健康與效能狀況，以及韌體更新時間。

雖然本身採PCIe 4.0規格設計，藉此對應更快資料數據傳輸吞吐表現，但依然可以應用在PCIe 3.0規格的M.2連接介面，並且能裝載於更小PC裝置使用，例如Intel提出的NUC等小尺寸機種。

此次取得版本為1TB容量規格，作為開機碟與一般使用已經相當足夠，若需要存放更多遊戲或影像數據內容的話，建議還是額外加裝一組大容量硬碟，搭配此次介紹的FireCuda 520作為開機碟，應該就相當足夠使用。

在FireCuda 520的設計裡，採用的是雙面快閃記憶體顆粒配置，並且採用SK海力士 (SK Hynix)生產快閃記憶體模組，最高能以PCIe 4.0 x 4通道進行資料讀寫，最高可在連續讀取達每秒5000MB的帳面傳輸速率表現，而此次取得的1TB容量版本則標榜與2TB容量版本都能在寫入達每秒4000MB的帳面速率表現。

本身採用SK海力士 (SK Hynix)生產快閃記憶體模組

但要實現上述速率，基本上是會有一定條件，例如要發揮完整PCIe 4.0資料存取速率，現階段就只能選擇使用AMD新一代處理器與對應主機板，而部分情況像是執行內容、其他零組件等配置也會影響實際存取效率表現。

此次筆者採用測試平台為AMD Ryzen 7 3800X處理器，搭配微星提供的MEG X570 ACE主機板，以及Corsair VENGEANCE RGB PRO DDR4記憶體 (總計32GB，以8GB x 4形式構成)，機殼則採用同樣由微星提供的MPG SEKIRA 500X，並且採用Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB水冷散熱系統，以及曜越科技 (Thermaltake)Toughpower Grand 1200W電源供應器，顯示卡則同樣由為提供的GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO。

目前僅新AMD推出新款Ryzen、Threadripper處理器支援PCIe Gen. 4

微星提供的MEG X570 ACE主機板

所有儲存元件僅有此次測試的FireCuda 520 SSD，包含Windows 10作業系統、遊戲、測試軟體等都是直接安裝在這款SSD內，並且直接以MEG X570 ACE主機板上的PCIe 4.0連接介面安裝，同時以主機板上的散熱片進行驅熱。

內部散熱除了以Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB水冷散熱系統去除處理器熱度，並且透過三組12公分直徑風扇直接吹向水冷排進行驅熱，會影響機殼內部溫度的還包含顯示卡上的三組風扇，以及機殼後方將內熱氣抽離的12公分直徑風扇，其他則包含電源供應器等元件運作時產生熱度，而SSD則僅單純透過主機板散熱片驅熱。

從BIOS畫面顯示，確保僅安裝一組M.2介面的SSD，也就是此次測試的火梭魚FireCuda 520 SSD

透過CrystalDisklnfo 8.4.0等軟體實際測試結果如下，可以看見實際運作存取效率與Seagate標榜數值有差異，但實際差距還不算大，至於若以10GB檔案進行寫入、讀取測試，則會有效能相對吃重情況，但依然還是很快，因此對於希望能有更高開機運作，或是遊戲執行體驗的話，加上手上預算充足的話，其實是蠻建議採用這款SSD (但最好額外做好散熱措施)。

CrystalDisklnfo 8.4.0確認SSD基本資訊：

AS SSD Benchmark 2.0.7316.34247測試結果：

CrystalDiskMark 7.0.0測試結果 (上為32位元版本、下為64位元版本)：

TxBENCH測試結果：

ATTO Benchmark 4.01.0f1測試結果：

不過，由於現階段僅有AMD新款Ryzen處理器與X570晶片組主機板支援PCIe 4.0，因此選擇相對會較少，但預期接下來會有更多廠商加入支援，預期到時候也會讓PCIe 4.0的SSD產品價格隨著普及而降低。

而以下是Seagate針對旗下SSD產品提供的軟體工具，不僅能即時監控SSD當下運作溫度、儲存狀態，以及完整寫入比例，另外也能確認保固壽命時間，甚至也能針對需求調整為「暗黑」模式顯示效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》