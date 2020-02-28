三星新款Galaxy Buds+真無線藍牙耳機 確定3月上旬在台開賣

趕在旗艦手機Galaxy S20系列上市之前，三星稍早宣布在台率先推出新款Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，分別推出琺瑯黑、月光白，以及水玉藍三款配色，建議售價則是新台幣5490元，預計會在3月上旬透過全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城，以及三中華電信、遠傳電信與台灣大哥大，另外也會透過各個網路平台通路銷售。

以外型設計來看，Galaxy Buds+外觀從前一版本相對塑膠質感，改為類似珍珠般的亮面漆色設計，藉此讓質感提昇。

而單邊耳機重量則從5.6公克增加至6.3公克，內建電池從原本58mAh增加至85mAh，充電收納盒電池容量也從252mAh增加至270mAh，使得耳機單次充電最長聆聽時間從原本6小時延長到11小時，搭配充電收納盒補充電力的話，最長聆聽時間則從13小時增加至22小時。

至於充電收納盒本身也支援無線充電，因此不僅能以無線充電板充電，同時也能透過Galaxy系列手機搭載的無線充電分享功能補充臨時所需電力。

另外，新款Galaxy Buds+耳機支援快充3分鐘即可對應1小時續航時間，讓使用者能在更短時間恢復一定使用電力。

透過手機反向無線充電即可快速補充電力

而Galaxy Buds+聲音部分同樣採用由AKG調校高低音雙動態揚聲器，提供更清晰、飽滿聲音輸出效果，並且透過降噪三組麥克風設計讓通話更清晰，同樣也支援降噪與環境聲音量強化效果，更與Spotify合作讓耳機能直接開啟使用者建立歌單。

除了能與Android手機連接，Galaxy Buds+也同樣支援iOS裝置使用，並且能以快速恢復連線方式配戴使用，並且對應播放、暫停，或是快速喚醒手機數位助理服務功能。

相比AirPods Pro主要是與iOS裝置有較好匹配，Galaxy Buds+則能順利與Android或iOS裝置配對使用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》