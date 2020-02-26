類似HomePod的華為智慧喇叭Sound X 準備進入歐洲市場

稍早公布原本預計在MWC 2020展前揭曉新品後，華為也透露會將去年與Devialet技術合作、外型神似蘋果HomePod的智慧喇叭Sound X帶到歐洲市場，但是並不會搭載海外使用者熟悉的Google Assistant，或是亞馬遜Alexa數位助理，而是華為所打造的數位助理服務「小藝」。

由於受到美國出口禁令，因此華為預計在德國、法國、義大利及西班牙市場銷售的Sound X，自然也不會搭載Google或亞馬遜所提供數位助理服務，因此可能維持採用華為在中國市場提供使用的數位助理服務「小藝」，但可能會進一步調整支援語言部分。

Sound X採用類似HomePod外型設計，但換上金屬光澤外觀，其中透過與Devialet合作對稱式低音聲音技術，提供總計達108W輸出功率，其中重低音功率達60W的設計，並且透過稀土強磁、21mm音圈設計產生渾厚音場表現，本身也獲得Hi-Res高解析音質輸出認證，能以6組8W全頻喇叭以360度方位對外發聲。

而Sound X也支援以兩組形式構成立體聲道，並且支援對應空間智慧感知功能，無論擺放在哪個角落都能呈現相同聲場效果，本身也支援將手機輕碰，即可將音樂傳遞至Sound X播放功能，而當有電話接入時也會自動暫停播放，或是透過手掌蓋住頂部靜音。

不過，目前還無法確認Sound X在歐洲市場售價，以先前在中國市場售價為人民幣1999元情況來看，理論上應該不會在歐洲市場以太貴價格銷售。

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