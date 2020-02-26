快訊

台灣連兩天確診增2例卻無感？ 網友：沒爆衝都是好消息

確診破千例！南韓新增1起死亡病例 累計12死

類似HomePod的華為智慧喇叭Sound X 準備進入歐洲市場

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早公布原本預計在MWC 2020展前揭曉新品後，華為透露會將去年與Devialet技術合作、外型神似蘋果HomePod的智慧喇叭Sound X帶到歐洲市場，但是並不會搭載海外使用者熟悉的Google Assistant，或是亞馬遜Alexa數位助理，而是華為所打造的數位助理服務「小藝」。

由於受到美國出口禁令，因此華為預計在德國、法國、義大利及西班牙市場銷售的Sound X，自然也不會搭載Google或亞馬遜所提供數位助理服務，因此可能維持採用華為在中國市場提供使用的數位助理服務「小藝」，但可能會進一步調整支援語言部分。

Sound X採用類似HomePod外型設計，但換上金屬光澤外觀，其中透過與Devialet合作對稱式低音聲音技術，提供總計達108W輸出功率，其中重低音功率達60W的設計，並且透過稀土強磁、21mm音圈設計產生渾厚音場表現，本身也獲得Hi-Res高解析音質輸出認證，能以6組8W全頻喇叭以360度方位對外發聲。

而Sound X也支援以兩組形式構成立體聲道，並且支援對應空間智慧感知功能，無論擺放在哪個角落都能呈現相同聲場效果，本身也支援將手機輕碰，即可將音樂傳遞至Sound X播放功能，而當有電話接入時也會自動暫停播放，或是透過手掌蓋住頂部靜音。

不過，目前還無法確認Sound X在歐洲市場售價，以先前在中國市場售價為人民幣1999元情況來看，理論上應該不會在歐洲市場以太貴價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

義大利 人民幣 華為 智慧喇叭

延伸閱讀

華為5G新品全球發表 三大亮點必看

川普雖說生意要做 美政府傳仍研擬加大管制供貨華為

中金下調大陸智慧手機今年出貨量估11% 華為降10%

僅次Google、蘋果！華為旗下AppGallery成全球第三大應用服務商店

相關新聞

華為5G新品全球發表 三大亮點必看

雖然MWC大展取消，但華為還是依照原訂計畫於西班牙巴賽隆納舉辦了發表會，展示全新升級的全場景智慧生活戰略，以澎湃的5G系...

蘋果明年推搭載Arm處理器的Mac機種？研究報告出爐了

過去有不少蘋果準備推出採用Arm架構處理器的新款Mac機種傳聞，甚至也指稱最快會在2021年推出此類產品。而在天風證券分析師郭明錤稍早釋出研究分析報告，同樣也認為蘋果預計在2021年正式推出採用Arm架構處理器的新款Mac機種。

類似HomePod的華為智慧喇叭Sound X 準備進入歐洲市場

稍早公布原本預計在MWC 2020展前揭曉新品後，華為也透露會將去年與Devialet技術合作、外型神似蘋果HomePod的智慧喇叭Sound X帶到歐洲市場，但是並不會搭載海外使用者熟悉的Google Assistant，或是亞馬遜Alexa數位助理，而是華為所打造的數位助理服務「小藝」。

華為更新MateBook X Pro與MateBook D系列筆電 後者更加入AMD處理器選項

除了行動裝置，華為在此次發表會同樣宣佈更新旗下筆電產品，包含新款MateBook X Pro，以及鎖定主流市場的MateBook D系列，兩者均換上Intel第10代Core i系列處理器規格。

對應物聯網裝置5G連接需求！支援華為Wi-Fi 6+的無線路由器、5G分享器亮相了

在此次公布消息裡，華為也針對5G聯網時代推出新款5G CPE Pro 2家用網路分享器，以及搭載華為Wi-Fi 6+無線網路技術的新款AX3路由器，另外更針對物聯網裝置應用需求推出5G網路模組元件MH5000。

以GeForce RTX 2080 Ti為基礎 《電馭叛客2077》攜手NVIDIA打造蒸汽龐克風格顯示卡亮相

先前由《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》遊戲官方Twitter預告將與NVIDIA合作顯示卡消息後，NVIDIA稍早正式對外公布此款以GeForce RTX 2080 Ti為基礎，加上蒸汽龐克風格設計的《電馭叛客2077》版顯示卡 (Cyberpunk 2077 Edition)。

OPPO再次展示即將揭曉的新款智慧手錶 同樣提供精品皮革錶帶配件

1月底對外公布即將推出的智慧手錶宣傳圖像後，OPPO副總裁沈義人再次展示此款手錶將採用方形錶面設計，同時也會提供精品皮革設計錶帶配件。

不想砸大錢 「混碟筆電」高CP值

電競筆電穩定又高規，不過，畢竟價格仍舊相對較高，若學生族群想選購高CP值機種，又不想砸大錢，該怎麼選擇？3C通路業者全國電子表示，學生族群選購電腦，最重視效能及顯示效果，「混碟筆電」因同時具備機械硬碟和固態硬碟優點，對常用電腦看影片、玩遊戲的學生族群而言CP值更高。

電競筆電 就是要輕薄

過完農曆新年，緊接著是開學季，雖因新冠肺炎(COVID-19)疫情延後開學，不少大學生仍運用過年期間領到的紅包添購3C用品。以大學生而言，筆電是校園生活的必備品之一，近期業者也發現，筆電確實出現一波汰舊換新潮，買氣熱絡，同時帶動相關商品買氣。

Sony更新可兼具電視遙控器功能的特殊無線喇叭組

Sony在2015年宣布推出可兼作電視遙控器的特殊無線喇叭組SRS-LSR100之後，稍早宣布推出更新版本SRS-LSR200，除了換上更具質感外觀設計，更針對聲音輸出部分額外加上立體聲道設計，並且讓人聲部分表現更為清晰。

AMD揭曉Radeon Pro W5500工作站繪圖卡 鎖定性價比市場需求

AMD稍早宣布推出鎖定性價比市場需求的Radeon Pro W5500工作站繪圖卡，其中採用台積電7nm FinFET製程製作，並且以399美元價格滿足多數2D與3D專業設計應用，同時相比競爭對手在耗電表現減少約32% (對比NVIDIA Quadro P2200)。同時，AMD也宣布針對行動工作站推出Radeon Pro W5500M GPU，將針對新一代高效能專業行動工作站設計最佳化。

預計4月上市…因應東京奧運打造的Nikon D6具體細節揭曉

去年宣布投入開發，並且在今年CES 2020展期間以靜態形式展示的Nikon D6，稍早正式對外揭曉具體細節，同時也確認將會在今年4月開放銷售。

熱門新聞

華為5G新品全球發表 三大亮點必看

5G快來了 4G新機撿便宜

排不好還讓整個表格亂掉？EXCEL排序功能這樣做

蘋果明年推搭載Arm處理器的Mac機種？研究報告出爐了

蔡司與Sony關係加深 不影響原本與HMD Global在手機相機鏡片的合作

三星折疊機 像粉餅大小

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。