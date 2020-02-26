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蘋果明年推搭載Arm處理器的Mac機種？研究報告出爐了

聯合新聞網 / 楊又肇

過去有不少蘋果準備推出採用Arm架構處理器的新款Mac機種傳聞，甚至也指稱最快會在2021年推出此類產品。而在天風證券分析師郭明錤稍早釋出研究分析報告，同樣也認為蘋果預計在2021年正式推出採用Arm架構處理器的新款Mac機種。

同時，郭明錤更指出蘋果預計在今年於新款iPad Pro、iPhone採用5nm製程技術的A系列處理器，接下來在2021年推出的新款Mac機種，同樣也會採用以5nm製程技術生產的客製化處理器。

而若比照蘋果過往移轉處理器平台情況，預期最快會在今年WWDC 2020活動宣布此項計畫，例如當年決定將Mac機種採用的IBM PowerPC處理器改為Intel x86處理器平台，便是在2005年舉辦的WWDC大會上宣布，並且提供相關軟體遷移工具，同時從2006年1月開始推出第一款採用Intel x86處理器平台的Mac機種。

但從去年推出的新版macOS 10.15 Catalina開始加入Project Catalyst項目，讓開發者能更容易將iOS或iPadOS平台上的app內容移轉到Mac裝置上使用，或許也就是為了接下來的處理器平台移轉做準備。

目前蘋果自然未對此做任何回應，因此可能還是要等今年WWDC開發者大會才能窺見一些細節。

過去蘋果曾經經歷多次處理器平台移轉，例如最初從Apple II採用的8位元6502處理器，移轉到Motorola打造的68k處理器架構，並且應用在當年的Macintosh 128k，其後又從Motorola的68k處理器架構，更換為聯合Motorola、IBM一同打造的PowerPC處理器架構，並且在2005年確定再次從PowerPC處理器架構移轉到Intel x86處理器架構。

相比過往許多業者，蘋果幾乎是少數讓旗下產品成功經歷多次處理器架構更換的品牌，若接下來確定再從Intel x86處理器架構移轉到Arm架構，意味蘋果將迎接第四次處理器平台移轉改變，甚至可能進一步帶動Arm架構處理器PC裝置使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

移工 品牌 macOS iOS Apple

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