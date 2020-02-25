對應物聯網裝置5G連接需求！支援華為Wi-Fi 6+的無線路由器、5G分享器亮相了

在此次公布消息裡，華為也針對5G聯網時代推出新款5G CPE Pro 2家用網路分享器，以及搭載華為Wi-Fi 6+無線網路技術的新款AX3路由器，另外更針對物聯網裝置應用需求推出5G網路模組元件MH5000。

在此次應用在新款AX3路由器的華為Wi-Fi 6+無線網路技術，主要源自華為旗下凌霄650 Wi-Fi 6無線網路晶片，並且在裝置端搭配使用Kirin W650 Wi-Fi 6無線網路晶片，才能完整發揮Wi-Fi 6+無線網路連接效能，否則只能以標準Wi-Fi 6無線網路規格進行傳輸。

依照華為說明，旗下Wi-Fi 6+無線網路技術可使用高達160MHz傳輸頻寬，相比標準Wi-Fi 6無線網路採用80MHz頻寬約可提昇一倍傳輸效率。但由於必須搭配凌霄650與Kirin W650才能完整發揮，意味此項技術僅能應用在新款華為手機或平板裝置。

不過，若是以Wi-Fi 5標準的話，AX3路由器依然可讓華為先前推出的Mate30系列、P30系列，或是MatePad系列在內機種以160MHz傳輸頻寬連接，因此即便是舊機種也能以更快傳輸速率連接。

而此次同步推出的5G CPE Pro 2家用網路分享器，同樣也支援華為Wi-Fi 6+無線網路技術，藉此將5G網路訊號轉換為更快的Wi-Fi無線連接資源，讓家中更多支援無線網路連接裝置可以高速上網存取內容，最高可實現3.6Gbps的5G網路下載速度表現。

另外在5G聯網時代的物聯網應用，華為則宣布推出全新5G模組晶片MH5000，其中將提供SA獨立組網與NSA非獨立組網雙模連接功能，提供最高2.3Gbps下載速率，本身則是以雙核心架構的Arm Cortex-A73 CPU、LGA封裝形式打造，對應攝氏零下40度至85度之間的工作環境溫度，並且對應長達10年工作使用壽命，本身也內建Arm TrustZone加密保護設計，可對應至少18種不同硬體裝置使用。

雖然目前體積仍偏大，不過華為強調日後將會讓處理器實際大小進一步縮減，並且能應用在更多物聯網裝置。

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