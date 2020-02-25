華為更新MateBook X Pro與MateBook D系列筆電 後者更加入AMD處理器選項

除了行動裝置，華為在此次發表會同樣宣佈更新旗下筆電產品，包含新款MateBook X Pro，以及鎖定主流市場的MateBook D系列，兩者均換上Intel第10代Core i系列處理器規格。

相較手機產品在作業系統大幅受到美國禁令影響，華為在筆電產品部分顯然沒有受到太大衝擊，此次分別推出以Ultrabook形式打造的新款MateBook X Pro，以及鎖定主流市場需求，並且區分14吋與15吋規格的Matebook D系列。

其中MateBook X Pro採用13.9吋螢幕，另外加上翡冷翠新色，其中採用Intel第10代Core i系列處理器規格，最高搭載Core i7處理器、16GB記憶體、1TB SSD，搭配NVIDIA MX250顯示卡，建議售價則從1499歐元起跳，最高售價為1999歐元。

而MateBook D系列同樣採用Intel第10代Core i系列處理器規格，另外也加入採用AMD新款Ryzen系列處理器，主要應用在入門規格款式，高階規格款式還是會以Intel處理器為主。建議售價部分，MateBook D 15將從649歐元起跳，而MateBook D 14則從699歐元起跳，兩者最高規格款式售價都是949歐元。

包含新款MateBook X Pro與MateBook D系列，均搭載微軟Windows 10作業系統，並且支援能與華為手機快速連接互動的HUAWEI Share功能，並且內建Office軟體工具。

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