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OPPO再次展示即將揭曉的新款智慧手錶 同樣提供精品皮革錶帶配件
1月底對外公布即將推出的智慧手錶宣傳圖像後，OPPO副總裁沈義人再次展示此款手錶將採用方形錶面設計，同時也會提供精品皮革設計錶帶配件。
不過，整體上的設計還是與蘋果Apple Watch十分相似，只是少了數位錶冠設計，預期藉由3D曲面軟性顯示面板與窄邊框設計，藉此讓手錶顯示面積提昇。
目前還無法確定OPPO預計推出的智慧手錶功能細節，預期要等接下來與新款旗艦手機Find X2一同揭曉亮相才能確定。
OPPO原定於2月22日於西班牙舉辦Find X2全球發表會，但後來因為新型冠狀病毒影響，隨著MWC 2020展會活動取消而言後，目前確定會在3月間再次舉辦發表活動，具體時間則要等後續確認，而新款智慧手錶預期也會同步亮相。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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