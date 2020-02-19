OPPO再次展示即將揭曉的新款智慧手錶 同樣提供精品皮革錶帶配件

過完農曆新年，緊接著是開學季，雖因新冠肺炎(COVID-19)疫情延後開學，不少大學生仍運用過年期間領到的紅包添購3C用品。以大學生而言，筆電是校園生活的必備品之一，近期業者也發現，筆電確實出現一波汰舊換新潮，買氣熱絡，同時帶動相關商品買氣。

2020-02-18 14:49