以GeForce RTX 2080 Ti為基礎 《電馭叛客2077》攜手NVIDIA打造蒸汽龐克風格顯示卡亮相

先前由《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》遊戲官方Twitter預告將與NVIDIA合作顯示卡消息後，NVIDIA稍早正式對外公布此款以GeForce RTX 2080 Ti為基礎，加上蒸汽龐克風格設計的《電馭叛客2077》版顯示卡 (Cyberpunk 2077 Edition)。

此張限量200張的顯示卡，其中77張將會以抽獎方式提供玩家參與抽獎送出，其餘123張則會以每張1100美元價格進行銷售。

外觀部分則是以融合現代感的蒸汽龐克風格打造，並且以黃色塗裝披覆，並且以AL5052鋁材打造框體，同時顯示卡上也附上《電馭叛客2077》遊戲採用標誌。

Introducing the GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.



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《電馭叛客2077》是由CD Projekt Red打造，同時由演員基努李維代言，並且參與其中角色演出，預計推出Xbox One、PlayStation 4，以及Windows PC版本。而遊戲將以CD Projekt Red旗下RED引擎升级版RED4打造，更在Windows PC版本加入即時光影追跡 (Ray Tracing)效果。

遊戲改編自同名桌機遊戲的科幻角色扮演遊戲，以2077年的美國虛構城市「夜都 (NightCry)」為舞台，敘述國家失去公權力，充斥著透過改造肉體，並且將潛能發揮到極限的生化人，導致衍生許多問題。

玩家將扮演以接案解決生化人問題維生的傭兵身分，並且可以自行定義角色的Cyber裝扮、技能和遊戲風格，並且任意探索廣大的城市，隨著遊玩過程中的決策，故事跟世界可能隨之改變。

不過，依照先前CD Projekt Red說法，原訂今年4月16日推出的《電馭叛客2077》因為無法趕上原定開發進度，將會延後至今年9月17日才會正式推出，開發團隊預計在額外延長的5個月時間加快腳步完成遊戲作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》