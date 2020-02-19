快訊

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

第一線人員誰保護？防疫工作者的職安問題

以GeForce RTX 2080 Ti為基礎 《電馭叛客2077》攜手NVIDIA打造蒸汽龐克風格顯示卡亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

先前由《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》遊戲官方Twitter預告將與NVIDIA合作顯示卡消息後，NVIDIA稍早正式對外公布此款以GeForce RTX 2080 Ti為基礎，加上蒸汽龐克風格設計的《電馭叛客2077》版顯示卡 (Cyberpunk 2077 Edition)。

此張限量200張的顯示卡，其中77張將會以抽獎方式提供玩家參與抽獎送出，其餘123張則會以每張1100美元價格進行銷售。

外觀部分則是以融合現代感的蒸汽龐克風格打造，並且以黃色塗裝披覆，並且以AL5052鋁材打造框體，同時顯示卡上也附上《電馭叛客2077》遊戲採用標誌。

《電馭叛客2077》是由CD Projekt Red打造，同時由演員基努李維代言，並且參與其中角色演出，預計推出Xbox One、PlayStation 4，以及Windows PC版本。而遊戲將以CD Projekt Red旗下RED引擎升级版RED4打造，更在Windows PC版本加入即時光影追跡 (Ray Tracing)效果。

遊戲改編自同名桌機遊戲的科幻角色扮演遊戲，以2077年的美國虛構城市「夜都 (NightCry)」為舞台，敘述國家失去公權力，充斥著透過改造肉體，並且將潛能發揮到極限的生化人，導致衍生許多問題。

玩家將扮演以接案解決生化人問題維生的傭兵身分，並且可以自行定義角色的Cyber裝扮、技能和遊戲風格，並且任意探索廣大的城市，隨著遊玩過程中的決策，故事跟世界可能隨之改變。

不過，依照先前CD Projekt Red說法，原訂今年4月16日推出的《電馭叛客2077》因為無法趕上原定開發進度，將會延後至今年9月17日才會正式推出，開發團隊預計在額外延長的5個月時間加快腳步完成遊戲作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA 顯示卡
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

傑出的一手！N社限量《電馭叛客2077》特製顯卡RTX 2080 Ti只送不賣

動視暴雪遊戲自GeForce Now服務下架？NVIDIA回應「一場誤會」

與Google簽約影響？動視暴雪將遊戲從GeForce Now服務下架

考量新型冠狀病毒潛在影響 NVIDIA預估未來財報營收至少削減1億美元

相關新聞

OPPO再次展示即將揭曉的新款智慧手錶 同樣提供精品皮革錶帶配件

1月底對外公布即將推出的智慧手錶宣傳圖像後，OPPO副總裁沈義人再次展示此款手錶將採用方形錶面設計，同時也會提供精品皮革設計錶帶配件。

以GeForce RTX 2080 Ti為基礎 《電馭叛客2077》攜手NVIDIA打造蒸汽龐克風格顯示卡亮相

先前由《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》遊戲官方Twitter預告將與NVIDIA合作顯示卡消息後，NVIDIA稍早正式對外公布此款以GeForce RTX 2080 Ti為基礎，加上蒸汽龐克風格設計的《電馭叛客2077》版顯示卡 (Cyberpunk 2077 Edition)。

不想砸大錢 「混碟筆電」高CP值

電競筆電穩定又高規，不過，畢竟價格仍舊相對較高，若學生族群想選購高CP值機種，又不想砸大錢，該怎麼選擇？3C通路業者全國電子表示，學生族群選購電腦，最重視效能及顯示效果，「混碟筆電」因同時具備機械硬碟和固態硬碟優點，對常用電腦看影片、玩遊戲的學生族群而言CP值更高。

電競筆電 就是要輕薄

過完農曆新年，緊接著是開學季，雖因新冠肺炎(COVID-19)疫情延後開學，不少大學生仍運用過年期間領到的紅包添購3C用品。以大學生而言，筆電是校園生活的必備品之一，近期業者也發現，筆電確實出現一波汰舊換新潮，買氣熱絡，同時帶動相關商品買氣。

Sony更新可兼具電視遙控器功能的特殊無線喇叭組

Sony在2015年宣布推出可兼作電視遙控器的特殊無線喇叭組SRS-LSR100之後，稍早宣布推出更新版本SRS-LSR200，除了換上更具質感外觀設計，更針對聲音輸出部分額外加上立體聲道設計，並且讓人聲部分表現更為清晰。

AMD揭曉Radeon Pro W5500工作站繪圖卡 鎖定性價比市場需求

AMD稍早宣布推出鎖定性價比市場需求的Radeon Pro W5500工作站繪圖卡，其中採用台積電7nm FinFET製程製作，並且以399美元價格滿足多數2D與3D專業設計應用，同時相比競爭對手在耗電表現減少約32% (對比NVIDIA Quadro P2200)。同時，AMD也宣布針對行動工作站推出Radeon Pro W5500M GPU，將針對新一代高效能專業行動工作站設計最佳化。

預計4月上市…因應東京奧運打造的Nikon D6具體細節揭曉

去年宣布投入開發，並且在今年CES 2020展期間以靜態形式展示的Nikon D6，稍早正式對外揭曉具體細節，同時也確認將會在今年4月開放銷售。

Olympus宣布推出新款高階相機OM-D E-M1 Mark III、鎖定女性市場的PEN E-PL10

Olympus稍早宣布推出新款OM-D E-M1 Mark III，以及PEN E-PL10相機，兩者均強調便利攜行特性，同時對應更好的拍攝體驗。

微星搶攻情人節商機 推玫瑰粉創作者筆電

西洋情人節將至，微星暢銷款創作者筆電Prestige 14宣布推出乾燥玫瑰粉與經典白，即日起於各大通路販售。

LG電視也支援Apple TV App了！大螢幕爽看杜比規格影片

繼三星之後，LG也宣布新款電視將支援Apple TV App及Apple TV+了，擁有支援型號電視的用戶們不需另外購買...

除了「iPhone 9」 蘋果接下來可能推出親民款HomePod

除了準備揭曉名稱為「iPhone 9 (先前傳聞為iPhone SE 2)」的親民價位新機，並且可能同時推出全新配件「Apple Tag」，以及新款13.3吋MacBook Pro (或新款13.3吋MacBook Air)，相關消息透露蘋果還有可能推出親民價格設定的HomePod。

月底上市？接續X-T3、X-Pro3 富士揭曉對焦、解像能力均有提昇的X100V

富士稍早公布新款隨身機種X100V，其中確定採用與X-T3、X-Pro3相同的2610萬畫素背照式X-Trans 4感光元件，以及X-Processor 4影像處理器，機身也維持富士機種慣有復古設計。

熱門新聞

觀察／為什麼眾多廠商要開始製作螢幕可凹折手機？

傳蘋果春季發表會3月底登場 iPhone 9可能4月初開賣

蘋果傳3月底辦發表會 4月初推iPhone SE2

不想砸大錢 「混碟筆電」高CP值

AirPods 不見了怎麼辦？教你如何在地圖上尋找

電競筆電 就是要輕薄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。