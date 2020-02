以GeForce RTX 2080 Ti為基礎 《電馭叛客2077》攜手NVIDIA打造蒸汽龐克風格顯示卡亮相

先前由《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》遊戲官方Twitter預告將與NVIDIA合作顯示卡消息後,NVIDIA稍早正式對外公布此款以GeForce RTX 2080 Ti為基礎,加上蒸汽龐克風格設計的《電馭叛客2077》版顯示卡 (Cyberpunk 2077 Edition)。

此張限量200張的顯示卡,其中77張將會以抽獎方式提供玩家參與抽獎送出,其餘123張則會以每張1100美元價格進行銷售。

外觀部分則是以融合現代感的蒸汽龐克風格打造,並且以黃色塗裝披覆,並且以AL5052鋁材打造框體,同時顯示卡上也附上《電馭叛客2077》遊戲採用標誌。

Introducing the GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.



We made 77 for our community.



Want one? Here's how:

1. RT this video.

2. Tag a gamer who is as excited as you about Cyberpunk 2077 in the replies with #RTXOn

3. If selected, you BOTH win these limited edition GPUs! pic.twitter.com/IG2BZZCZ6H