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電競筆電 就是要輕薄

聯合晚報 / 記者蔡銘仁／台北報導
HP Pavilion Gaming 15-ec0083AX。 圖／PChome 24h提供
HP Pavilion Gaming 15-ec0083AX。 圖／PChome 24h提供

過完農曆新年，緊接著是開學季，雖因新冠肺炎(COVID-19)疫情延後開學，不少大學生仍運用過年期間領到的紅包添購3C用品。以大學生而言，筆電是校園生活的必備品之一，近期業者也發現，筆電確實出現一波汰舊換新潮，買氣熱絡，同時帶動相關商品買氣。

由於電玩商機夯，越來越多業者投入電競商品戰場，使電競筆電入手門檻降低，加上其高效能的特性，近年搖身成為熱門商品。電商PChome 24h購物指出，電競筆電同時能滿足課業與娛樂需求，成為不少大學生的熱門選擇，其銷量已占整體筆電銷售四成，因應開學季到來，近期電競筆電、電競周邊商品皆出現成長。

若要買電競筆電，選甚麼樣的規格最保險？綜觀銷售狀況，業者指出，消費者在選購上除了重視遊戲時的效能表現，方便外出攜帶也是考量點之一，因此具備15.6吋、窄邊框、重量輕薄等規格的商品成為熱門標的，熱銷價格帶約落在3萬到4萬元間，以灰色、黑色買氣最強。

PChome 24h舉例，如HP Pavilion Gaming 15，搭配6.4mm窄邊框，讓螢幕占比達79%，並搭載AMD Ryzen R7四核心處理器，使效能有感提升，且可支援電池快充技術，最快45分鐘即可充達50%電力，成為熱賣商品；華碩ROG Strix G G531GT具有潮電競特色的單區RGB背光鍵盤，能透過智慧散熱提供最佳遊戲體驗，也受消費者青睞。

滑鼠、耳機等周邊商品的選購熱潮也同步被帶動。PChome 24h推薦，如「羅技 G604 Lightspeed 無線電競滑鼠」、「HyperX Cloud Flight 無線電競耳機」，或是「Razer Leviathan 利維坦巨獸喇叭」，皆受到消費者青睞，是近期可考慮選購的商品。

PChome 24h站上近期因應開學季，相關商品祭出優惠。比如，HP Pavilion Gaming 15電競筆電原價3萬7900元，特價3萬3900元；Lenovo Legion Y7000 SE筆電搭載高效第九代i7處理器，配備全尺寸紅色背光鍵盤以及雙風扇散熱系統，原價4萬4990元，近期優惠價3萬4990元，折價幅度上萬元。

華碩ROG Strix G G531GT-G-0061C9750H。 圖／PChome 24h提供
華碩ROG Strix G G531GT-G-0061C9750H。 圖／PChome 24h提供

Razer Leviathan利維坦巨獸喇叭。 圖／PChome 24h提供
Razer Leviathan利維坦巨獸喇叭。 圖／PChome 24h提供

羅技G604 Lightspeed 無線電競滑鼠。 圖／PChome 24h提供
羅技G604 Lightspeed 無線電競滑鼠。 圖／PChome 24h提供

大學生 電競筆電
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電競筆電 就是要輕薄

過完農曆新年，緊接著是開學季，雖因新冠肺炎(COVID-19)疫情延後開學，不少大學生仍運用過年期間領到的紅包添購3C用品。以大學生而言，筆電是校園生活的必備品之一，近期業者也發現，筆電確實出現一波汰舊換新潮，買氣熱絡，同時帶動相關商品買氣。

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