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Sony更新可兼具電視遙控器功能的特殊無線喇叭組

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony在2015年宣布推出可兼作電視遙控器的特殊無線喇叭組SRS-LSR100之後，稍早宣布推出更新版本SRS-LSR200，除了換上更具質感外觀設計，更針對聲音輸出部分額外加上立體聲道設計，並且讓人聲部分表現更為清晰。

至於功能應用部分，SRS-LSR200的產品定位主要還是作為與電視連接，並且讓電視輸出聲音可以在距離使用者較近位置呈現，避免因距離較遠而必須將電視聲音提高的情況，同時也能藉由喇叭組所整合電視遙控器功能，讓使用者能就近操作電視功能。

相比先前推出版本，此次推出的SRS-LSR200則是在聲音輸出部分做了加強，不僅強化立體聲輸出效果，更進一步讓人聲部分更為清晰，同時喇叭組外觀也重新做了設計，在既有基礎之上增加設計質感，而上方操作介面也採用簡單、直覺操作設計，並且維持大尺寸設計，方便年長者判讀使用。

至於充電方式則可藉由無線充電方式補充電力，單次充電最高可對應13小時使用時間，整體充電時間則是3小時左右。

Sony預計從2月22日開放銷售此項產品，預計以2萬日圓價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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