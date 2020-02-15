Olympus宣布推出新款高階相機OM-D E-M1 Mark III、鎖定女性市場的PEN E-PL10

Olympus稍早宣布推出新款OM-D E-M1 Mark III，以及PEN E-PL10相機，兩者均強調便利攜行特性，同時對應更好的拍攝體驗。

其中定位為高階機種的OM-D E-M1 Mark III，本身搭載5軸防震設計，搭配同樣支援防手震設計的鏡頭時，最高可發揮7.5級震動補正效果。

感光元件則採用2037萬畫素規格，並且採用全新TruePic IX影像處理器，支援手持狀態下可達5000萬畫素超高解析度拍攝，而搭配腳架的話，更可實現最高8000萬畫素超高解析度拍攝效果。另外，機身同樣搭載Live ND減光濾鏡設計，可對應總計5階減光效果設定，藉此讓未搭載減光鏡的鏡頭也能獲得減光拍攝效果。

搭配f/1.2光圈設計鏡頭，並且在AF/AE追焦連拍時，OM-D E-M1 Mark III最高可對應每秒18張全畫素連拍，本身則搭載121點對焦系統，背面操作部分則增加可調整對焦點位置的搖桿設計。另外，機身也採鎂合金材質搭配密封條結構設計，確保一定防塵防滴效果，並且透過USB-C充電。

至於影片拍攝方面，OM-D E-M1 Mark III則支援機身防震的4K或C4K錄影效果，並且支援電影級OM-Log 400廣色域表現，觀景窗顯色效果也能以Full HD等級的BT.709形式呈現，在可預拍的 Pro Capture模式中，從第一次按下快門到第二次按下期間，最多可記錄35張影像，而在全新即時合成模式裡也能僅讓拍攝影像產生曝光變化時，才將區段資訊加入合成，並且支援最長6小時的長時間曝光拍攝。

此次同步推出的輕便相機PEN E-PL10，則是鎖定女性用戶市場需求，並且提供活潑配色選項，另外也能配合下拉式觸控螢幕進行自拍。

PEN E-PL10搭載1600萬畫素感光元件、TruePic VIII影像處理器，機身則搭載3軸防震設計，可輕易因應手持自拍、室內拍攝，或是食物及旅行拍攝使用。

在這次公佈消息中，Olympus也宣布推出包含M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO在內變焦鏡頭，將可搭配此次揭曉的OM-D E-M1 Mark III使用。

建議售價方面，OM-D E-M1 Mark III預計以單機身1799.99價格上市，預計在2月24日上市，而PEN E-PL10則已經開放銷售，售價為599.99美元，分別提供白、棕、黑三款配色。而此次推出的M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO鏡頭預計在4月7日上市，建議售價為649.99美元。

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