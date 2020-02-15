預計4月上市…因應東京奧運打造的Nikon D6具體細節揭曉

去年宣布投入開發，並且在今年CES 2020展期間以靜態形式展示的Nikon D6，稍早正式對外揭曉具體細節，同時也確認將會在今年4月開放銷售。

而Nikon D6在市場上設立的競爭對手，自然是Canon在CES 2020期間公佈的全片幅旗艦機種EOS 1DX Mark III，兩者都是鎖定需要更高快門速度反應，以及拍攝穩定準確性的體育與新聞攝影記者，同時另一方面自然也是因應今年即將舉辦的東京奧運所準備。

依照Nikon說明，D6採用與D5相同的2082萬畫素全片幅CMOS感光元件，並且換上EXPEED 6影像處理器，同時搭配Nikon標榜有史以來最快的全新105點十字自動對焦系統，其中所有對焦點都能手動選擇，而分組區域自動對焦也支援17種自訂設置，讓使用者能依照場景或對焦物件設定不同對焦模式。

在快門部分，D6支援每秒最高14張的機械快門連拍 (搭配E系列鏡頭)，並且對應每秒最高10.5張的電子快門連拍，動態錄影則支援4K 30p，以及1080P 60p格式，ISO範圍則可達ISO 100-102400，擴展模式則可達ISO 50-3280000，快門速度最高可達1/8000-900s，閃光燈同步速度為1/250s，至於觀景窗對應0.72x放大倍率，光學觀景窗則可達100%視野覆蓋率。

機身則是以鋁鎂合金打造，包含電池與記憶卡的單機身重量為1450公克，背面則配置235.9萬點TFT觸控螢幕，電池續航則可對應3580張拍攝，另外則是搭載雙CF卡槽，以及USB-C連接埠，無線傳輸則支援2.4和5GHz雙頻Wi-Fi。

建議售價方面，D6將以6500美元價格於今年4躍上是，另外也推出NIKKOR Z 20mm F1.8 S、NIKKOR Z 24-200mm F4-6.3 VR兩款鏡頭。

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