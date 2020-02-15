AMD揭曉Radeon Pro W5500工作站繪圖卡 鎖定性價比市場需求

AMD稍早宣布推出鎖定性價比市場需求的Radeon Pro W5500工作站繪圖卡，其中採用台積電7nm FinFET製程製作，並且以399美元價格滿足多數2D與3D專業設計應用，同時相比競爭對手在耗電表現減少約32% (對比NVIDIA Quadro P2200)。同時，AMD也宣布針對行動工作站推出Radeon Pro W5500M GPU，將針對新一代高效能專業行動工作站設計最佳化。

Radeon Pro W5500將鎖定多數設計與製造，以及建築、工程與營造 (AEC)等專業人士繪圖設計使用需求，其中採用AMD RDNA架構、台積電7nm FinFET製程、GDDR6記憶體、高頻寬PCI Express 4.0介面，分別對應5.35 TFLOPS (FP32)運算效能表現、最大功耗為125W，並且採用8GB GDDR6顯示記憶體設計、對應224GB/s記憶體傳輸頻寬與128位元記憶體介面，配合DisplayPort 1.4連接埠可支援60Hz畫面更新率下驅動4組4K顯示輸出，或是支援1組8K顯示輸出。

而此次同步針對行動工作站需求推出的Radeon Pro W5500M GPU，則是對應4.79 TFLOPS (FP32)運算效能表現、最大功耗為85W，並且採用4GB GDDR6顯示記憶體設計，同樣對應224GB/s記憶體傳輸頻寬與128位元記憶體介面，支援4組DisplayPort 1.4連接埠輸出。

搭配Radeon Pro Software for Enterprise的智慧功耗管理技術，更可讓Radeon Pro W5500繪圖卡能精準調節功耗，藉此滿足各種專業應用的功耗需求，並且符合OEM廠商平台與ISV認證測試

Radeon Pro W5500繪圖卡預計在今年2月中旬透過零售通路銷售，建議售價為399美元，而行動版Radeon Pro W5500M GPU則預計在今年春季搭載於各家廠商的專業行動工作站。

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