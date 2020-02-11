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除了「iPhone 9」 蘋果接下來可能推出親民款HomePod

聯合新聞網 / 楊又肇

除了準備揭曉名稱為「iPhone 9 (先前傳聞為iPhone SE 2)」的親民價位新機，並且可能同時推出全新配件「Apple Tag」，以及新款13.3吋MacBook Pro (或新款13.3吋MacBook Air)，相關消息透露蘋果還有可能推出親民價格設定的HomePod。

其實過去也有不少傳聞指稱蘋果計畫推出親民價格設定的HomePod，藉此對應使用者額外使用需求，如同各家推行智慧喇叭均額外提供小尺寸版本，讓使用者能放置在更多房間內使用，同時也能與原本主要智慧喇叭串接互動。

另一方面，推行親民價格設定的HomePod，預期也希望能切入更多智慧家庭應用需求，並且透過更親民價格吸引市場購買。

至於功能設計方面，預期親民價格設定的HomePod依然會整合Siri數位助理服務，並且支援HomeKit規範聯網設備與家電產品連動，但在音質與收音表現部分可能會有些打折，例如原本內建7組高頻擴音喇叭可能會減少為2組，同時預期收音距離也可能稍微縮短。

不過，基本互動功能應該不會與先前推出的HomePod有太大差異，甚至也預期會加入同時連動或指定特定裝置播放聲音等功能。

但在近期新型冠狀病毒疫情影響之下，蘋果是否會比照去年春季發表會僅以線上更新形式揭曉新品，或是維持以大型發表會形式介紹，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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