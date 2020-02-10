月底上市？接續X-T3、X-Pro3 富士揭曉對焦、解像能力均有提昇的X100V

富士稍早公布新款隨身機種X100V，其中確定採用與X-T3、X-Pro3相同的2610萬畫素背照式X-Trans 4感光元件，以及X-Processor 4影像處理器，機身也維持富士機種慣有復古設計。

X100V在影像解像能力、連拍，以及低光拍攝表現都有提昇，其中在開啟連續自動對焦情況下，可在機械快門操作時達成每秒11張連拍，而在電子快門操作時則可達每秒20張連拍。另外，在對焦部分也能藉由與X-T3、X-Pro3相同的425點對焦系統對應更快對焦表現，同時也能在臉部、眼部與物體追蹤表現有所提昇。

錄影方面則最高支援4K 30fps規格，另外也支援拍攝1080p 120fps慢動作影片，同時拍攝過程也能透過Eterna與富士經典負片效果在內17種傳統膠卷模擬功能，藉此讓拍攝內容更具特色。

鏡頭部分則採用23mm焦距、f/2.0光圈及定焦規格，並且採用6組8片鏡片構成，其中將能提高影像成像銳利度，同時也能改善形變與近距離對焦表現，另外也能透過ND鏡減少戶外強光下的拍攝影響。

區分黑白復古配色，以及全黑設計的機身方面，則搭載可上掀或側翻的3吋LCD螢幕，解析度則達162萬點，同時也搭載新款混合式取景器，其中光學觀景器畫面覆蓋率則可達95%，並且具備0.52倍放大表現，而電子觀景窗則採用369萬點OLED面板，支援顯示峰值對焦與各類拍攝數據。

而電池續航表現部分，在光學觀景器模式下約可拍攝420張，透過電子觀景窗模式則約可拍攝350張，另外機身是透過USB-C 3.1規格進行充電、連接數據，相片檔案則是透過單槽設計的SD記憶卡插槽存放，最高支援UHS-1記憶卡規格。

建議售價方面，X100V將以1400美元價格銷售，預計在2月底上市。

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