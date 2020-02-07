真的就像是耳機！Dyson可穿戴空氣清淨器設計圖曝光

前年傳出Dyson在英國智慧財產局遞交申請可穿戴的空氣清淨器設計專利，其中其中更透露此款空氣清淨器可直接當做耳機般配戴使用。而稍早釋出的專利申請圖像，更顯示Dyson此款可穿戴的空氣清淨器，確實就像是一組耳機。

依照專利內容說明，此款空氣清淨器將會透過左右兩側像是耳罩般的機構，以其內部搭載濾網、葉片，以及相關電機運作機構進行空氣過濾，並且將過濾後的乾淨空氣透過前方樑架開孔部位釋放，讓使用者能藉此呼吸乾淨空氣。

而因應電機機構實際上就在耳朵附近運作，因此Dyson也在專利說明中強調會在此項產品設計加入主動降噪功能，藉此減緩空氣過濾過程產生噪音。另外，在平常使用情況中，則是可以將釋放乾淨空氣的樑架折合收納，讓此項產品就像一般耳機一樣 (說不定真的還會加入耳機基本功能)。

當然，目前這樣的專利設計是否能成為正式產品，以及這樣的產品是否能帶來乾淨空氣，似乎還很難說。至於什麼情況下會使用這樣的產品，其實也頗令人好奇。

目前包含日本IONION、LG在內業者已經針對個人使用需求，推出可隨身攜帶的空氣清淨器，不過由於尺寸設計與使用模式來看，實際可以清淨空氣比例並不算高，或許Dyson所帶來設計將能扭轉這樣的使用情況？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》