2030年十大消費科技趨勢 消費者盼實現5感互動

中央社 / 台北6日電

愛立信公布「2030年十大消費者趨勢」，消費者期望，到2030年前，能與人類視覺、聽覺、味覺、嗅覺以及觸覺等感官互動的連接技術將會帶來新服務，且目前造成困擾的「假新聞」可望被終結。

愛立信今天發布最新「2030年十大消費者趨勢」呈現4600萬科技嚐鮮者對未來科技趨勢的看法與預測。愛立信認為，人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、5G和自動化等技術將實現感知聯網。

消費者預測，到2030年，與現實幾乎不可分隔的多感官體驗技術將層出不窮，與基於螢幕操作的體驗一較高下，而感知聯網的主要驅動因素包括沉浸式娛樂和線上購物、氣候危機以及盡可能降低氣候影響的相關需求。

愛立信預測的2030年10大熱門消費趨勢包括意念觸發、聲如其人、隨心調味、數位氣息、實感觸覺、融合實境、去偽存真、後隱私時代消費者、催化環境永續性及全感知服務等。

其中，59%的消費者認為，未來只要想像出目的地，就能透過VR眼鏡看到地圖路徑；67%的受訪消費者認為，他們將能夠透過麥克風逼真模仿任何人的聲音，甚至可以騙過家人。

而有44%的消費者預期，未來將有裝置能對食物進行數位強化，讓任何食物嘗起來都是最喜愛的味道。約60%的消費者希望能透過數位技術暢遊森林或鄉村，包括體驗這些地方的所有自然氣息。

也有超過60%的消費者希望，當他們按下智慧型手機的數位圖示及按鈕時，螢幕還能同時傳達形狀及質感紋理。70%的受訪者預期，至2030年時VR遊戲世界將與現實世界真假難辨。

另外，目前造成困擾的「假新聞」可望被終結，半數受訪消費者表示，到2030年提供全面事實審核的新聞報導服務功能將會普及。且半數受訪消費者認為自己屬於「後隱私時代消費者」，期望隱私問題能充分地被解決，以便能安全地受益於數據導向的世界等。

這項報告是愛立信消費者研究室在全球範圍內為期24年多的研究活動，主要參考為去年1月全球15個城市的進階網際網路用戶所進行的一次線上調查結果。這15個城市分別是曼谷、德里、雅加達、約翰尼斯堡、倫敦、墨西哥、莫斯科、紐約、舊金山、聖保羅、上海、新加坡、斯德哥爾摩、雪梨和東京。

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